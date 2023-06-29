Бут о Симашеве и «Аризоне»: «Это феноменально. Двух друзей задрафтовала одна и та же команда. Горжусь тем, что меня выбрали «Койотис»

Даниил Бут поделился эмоциями после выбора «Аризоной» на драфте НХЛ.

«Койотис» взяли форварда под 12-м номером на драфте НХЛ. Под 6-м номером клуб выбрал защитника «Локомотива» .

«Я так взволнован. Очень горжусь тем, что меня выбрала «Аризона».

Это феноменально, двух друзей задрафтовала одна и та же команда, мы будем играть вместе», – сказал нападающий «Локомотива».

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