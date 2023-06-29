Бут о Симашеве и «Аризоне»: «Это феноменально. Двух друзей задрафтовала одна и та же команда. Горжусь тем, что меня выбрали «Койотис»

Теги Локомотив Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Даниил Бут поделился эмоциями после выбора «Аризоной» на драфте НХЛ.

«Койотис» взяли форварда под 12-м номером на драфте НХЛ. Под 6-м номером клуб выбрал защитника «Локомотива» Дмитрия Симашева.

«Я так взволнован. Очень горжусь тем, что меня выбрала «Аризона».

Это феноменально, двух друзей задрафтовала одна и та же команда, мы будем играть вместе», – сказал нападающий «Локомотива».

«Аризона» взяла Бута под 12-м номером на драфте НХЛ. Клуб выбрал 2 россиян из «Локомотива» в 1-м раунде

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023

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2 комментария

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Misson
Видимо европейский скаут Аризоны часто смотрел игры "Локомотива" и имеет инсайды из клуба.
+4
0
+4
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Кино Музыка
Два самых таинственных игрока, наверное.
0
0
0
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