Кент Хьюз о том, почему «Монреаль» не выбрал Мичкова на драфте: «Нам так и не удалось увидеть, как он играет»

Теги СКА Монреаль НХЛ драфт НХЛ КХЛ Кент Хьюз Матвей Мичков Хоккей

Генменеджер «Монреаля» рассказал, почему клуб не выбрал Матвея Мичкова на драфте.

«Канадиенс» взяли защитника Давида Райнбахера под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2023. Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером.

«Есть очень много факторов, влияющих на принятие решения, один из которых заключается в том, что нам так и не удалось увидеть, как он играет [вживую].

Мы очень полагаемся на видео, но не исключительно на видео. Несомненно, было много факторов, но одним из них определенно было то, что нам не удалось увидеть его игру», – приводит слова Кента Хьюза Sportsnet.

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10 комментариев

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Аморалинни
Уровень организации: не могут отправить скаута в Россию
+22
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Евгений Мешков
да вам не Мичков, ни Райнбахер не помогут, днари
+10
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ɔculpa
Ответ Bratsk Bruins
а при чем здесь они??? Канадиенс была мечтой Мичкова?
А при чём тут мечта или нет. Разве на драфте клубы выбирают только тех, кто мечтает за них играть?)
+3
0
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Oleg Olegov
Скоро посмотрите)
+3
-1
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Maxim Shumov
Если Монреаль 2 года подряд выбрал в топ-5 и толку от этого особо не будет - это фиаско
+1
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Oleg Kyakh-Ogly
идиот, ну натуральный идиот, сказать, что мы тупые бараны, которые не удосужились посмотреть игру человека который котируется на уровне первого номера драфта - да за одно это уволить его к чертям собачьим!
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37old
Чешет, конечно. Они его всерьёз и не рассматривали никогда.
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ɔculpa
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
идиот, ну натуральный идиот, сказать, что мы тупые бараны, которые не удосужились посмотреть игру человека который котируется на уровне первого номера драфта - да за одно это уволить его к чертям собачьим!
Кстати, Бриер из Филадельфии так же прямым текстом сказал, что вживую они его не видели, что не помешало им его ещё и взять) Честно, я даже не знаю, что глупее, взять не видя вживую или не взять. Мне вообще кажется, что глупее первое)
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