Кент Хьюз о том, почему «Монреаль» не выбрал Мичкова на драфте: «Нам так и не удалось увидеть, как он играет»

Генменеджер «Монреаля» рассказал, почему клуб не выбрал Матвея Мичкова на драфте.

«Канадиенс» взяли защитника Давида Райнбахера под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2023. Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером.

«Есть очень много факторов, влияющих на принятие решения, один из которых заключается в том, что нам так и не удалось увидеть, как он играет [вживую].

Мы очень полагаемся на видео, но не исключительно на видео. Несомненно, было много факторов, но одним из них определенно было то, что нам не удалось увидеть его игру», – приводит слова Кента Хьюза Sportsnet.