Терещенко о выборе Мичкова, Симашева и Бута на драфте: «Это работа академии «Локомотива»! Не будем забывать, что Матвей в свое время уехал в СКА из Ярославля»
Алексей Терещенко высказался о том, что 3 россиянина были выбраны в топ-12 драфта НХЛ.
«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером.
«Это работа академии ярославского «Локомотива»! По-моему, они воспитанники. Бут вообще ярославский. Не помню, Симашев с самого начала там или нет.
Но здорово, что академия так работает. Не будем забывать, что Мичков тоже в свое время уехал в СКА из Ярославля.
Основные поставщики? Хотелось бы больше! Но надо задуматься об этом. Плюс в составе «Локомотива» очень много своих воспитанников. Это радует», – сказал бывший нападающий сборной России.
«Локомотив» о выборе Симашева и Бута на драфте НХЛ: «Наша школа получила заслуженную оценку. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом»
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