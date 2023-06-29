Терещенко о выборе Мичкова, Симашева и Бута на драфте: «Это работа академии «Локомотива»! Не будем забывать, что Матвей в свое время уехал в СКА из Ярославля»

Теги Локомотив СКА Алексей Терещенко НХЛ драфт НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Матвей Мичков Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

Алексей Терещенко высказался о том, что 3 россиянина были выбраны в топ-12 драфта НХЛ.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером.

«Это работа академии ярославского «Локомотива»! По-моему, они воспитанники. Бут вообще ярославский. Не помню, Симашев с самого начала там или нет.

Но здорово, что академия так работает. Не будем забывать, что Мичков тоже в свое время уехал в СКА из Ярославля.

Основные поставщики? Хотелось бы больше! Но надо задуматься об этом. Плюс в составе «Локомотива» очень много своих воспитанников. Это радует», – сказал бывший нападающий сборной России.

«Локомотив» о выборе Симашева и Бута на драфте НХЛ: «Наша школа получила заслуженную оценку. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом»

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7 комментариев

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Игорь Игорев
Просто размазал Йозе и его «систему»
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LokoYarik
Алексей просто сделал фаталити великому комбинатору Йозе)
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Serj Mushkin
В ротенберг негодует
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MMg174
Если бы в СКА не ушёл, то может быть и выбрали выше
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J-12
перейдя в СКА у Матвея немного карьера пошла на спад
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Subramanian Chandrasecar
Влиятельного, но не совсем адекватного врага себе нажил. Опасное сочетание.
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Кеша
Терещенко пошел с голой жопой на танки ! Но тем ни менее молодец ! Полнейшая справедливость и безграничное уважение! Причесал от души.
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