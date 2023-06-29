Терещенко о выборе Мичкова, Симашева и Бута на драфте: «Это работа академии «Локомотива»! Не будем забывать, что Матвей в свое время уехал в СКА из Ярославля»

Алексей Терещенко высказался о том, что 3 россиянина были выбраны в топ-12 драфта НХЛ.

«Аризона» взяла защитника под 6-м номером и форварда под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда ( ) под 7-м номером.

«Это работа академии ярославского « »! По-моему, они воспитанники. Бут вообще ярославский. Не помню, Симашев с самого начала там или нет.

Но здорово, что академия так работает. Не будем забывать, что Мичков тоже в свое время уехал в СКА из Ярославля.

Основные поставщики? Хотелось бы больше! Но надо задуматься об этом. Плюс в составе «Локомотива» очень много своих воспитанников. Это радует», – сказал бывший нападающий сборной России.

«Локомотив» о выборе Симашева и Бута на драфте НХЛ: «Наша школа получила заслуженную оценку. Желаем Дмитрию и Даниилу не останавливаться на достигнутом»