Вячеслав Быков: «4 россиянина в 1-м раунде драфта доказывают, что Россия – хоккейная страна с неисчерпаемым запасом таланта»

Теги СКА Вячеслав Быков НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что 4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

– В России всегда была хорошая хоккейная почва, где вырастают таланты мирового уровня. Четыре россиянина в первом раунде драфта доказывают, что Россия – хоккейная страна с неисчерпаемым запасом хоккейного таланта.

У нас вырастают игроки любого типажа, по стране множество хоккейных алмазов, но им всегда требуется огранка. Поэтому наши тренеры много вкладывают в то, чтобы российские хоккеисты стали выходить на мировой уровень.

– Должен ли Мичков договариваться со СКА, чтобы уехать раньше окончания контракта?

– Если игрок захочет, то тут ничего уже не сделаешь. Все зависит от его желания. Но такое решение нужно принимать коллегиально, чтобы взвесить все возможные варианты. Такие решения должен принимать сам хоккеист, его агент и семья, – считает бывший главный тренер сборной России Быков.

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11 комментариев

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Фокс&#8796;
Ничего это не доказывает...
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Олег Мохов
Гражданину Швейцарии виднее
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йозе марино
ага, только эти ребята появляются вопреки, а не благодаря..к сожелению.
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marshal .masha
Да сколько их было первораундников, которые спустя годы оказались на деле мыльными пузырями, у нас в КХЛ вон первый номер драфта ни сегодня, завтра в Нефтехимике будет пылить. Ни о чем эти выборы не говорят
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борецЗАнеСправедливость
Ща начнется...
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gangstarr
Так договорится, что в часть уедет
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Melnikov1968
Здесь самое главное высказывание впереди. Фамилия тоже известна.
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Siriusblack
Кроме Марло сложно назвать кого то удачным драфтом
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icey_punk
нерусофобы получается?
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Demedieu
Странно, что это не Ротенберг сказал. В его стиле такие хвалебные речи
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adimsonekat
А что теперь скажешь про русофобию, Быков?
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