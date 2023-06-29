Вячеслав Быков высказался о том, что 4 россиянина были выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда ( ) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

– В России всегда была хорошая хоккейная почва, где вырастают таланты мирового уровня. Четыре россиянина в первом раунде драфта доказывают, что Россия – хоккейная страна с неисчерпаемым запасом хоккейного таланта.

У нас вырастают игроки любого типажа, по стране множество хоккейных алмазов, но им всегда требуется огранка. Поэтому наши тренеры много вкладывают в то, чтобы российские хоккеисты стали выходить на мировой уровень.

– Должен ли Мичков договариваться со СКА, чтобы уехать раньше окончания контракта?

– Если игрок захочет, то тут ничего уже не сделаешь. Все зависит от его желания. Но такое решение нужно принимать коллегиально, чтобы взвесить все возможные варианты. Такие решения должен принимать сам хоккеист, его агент и семья, – считает бывший главный тренер сборной России Быков.