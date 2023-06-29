Сергей Самсонов: «Бедард похож на гибрид между Кросби и Стэмкосом»

Теги Чикаго Сидни Кросби Сергей Самсонов НХЛ драфт НХЛ Стивен Стэмкос ТАСС Коннор Бедард Хоккей

Сергей Самсонов поделился мнением о Конноре Бедарде.

«Чикаго» выбрал игрока под 1-м номером на драфте НХЛ.

«У него серьезные шансы остаться на весь год в НХЛ. Я не знаю по поводу того, будет ли он претендовать на титул лучшего новичка, рановато об этом говорить.

Он читает ходы на два-три шага вперед, что больше всего меня удивило, когда болельщики и скауты смотрят на матч сверху, и видно, какие у него есть варианты. Для меня было в этом плане удивительно, какие передачи он отдавал.

Понятно, что он забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед, и сверху здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет.

Может, у него нет таких огромных габаритов, но для меня он похож на такой гибрид между Кросби и Стэмкосом», – сказал бывший игрок клубов НХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как дела на заводе
Будет смешно, если окажется , что Бедард это гибрид Якупова и Патрик Штефана)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий