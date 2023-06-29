Сергей Самсонов: «Бедард похож на гибрид между Кросби и Стэмкосом»

Сергей Самсонов поделился мнением о Конноре Бедарде.

« » выбрал игрока под 1-м номером на драфте .

«У него серьезные шансы остаться на весь год в НХЛ. Я не знаю по поводу того, будет ли он претендовать на титул лучшего новичка, рановато об этом говорить.

Он читает ходы на два-три шага вперед, что больше всего меня удивило, когда болельщики и скауты смотрят на матч сверху, и видно, какие у него есть варианты. Для меня было в этом плане удивительно, какие передачи он отдавал.

Понятно, что он забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед, и сверху здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет.

Может, у него нет таких огромных габаритов, но для меня он похож на такой гибрид между и », – сказал бывший игрок клубов НХЛ.