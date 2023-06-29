Мильштейн о Симашеве: «Рейтинги – работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима – один из лучших защитников этого драфта»

Агент Дмитрия Симашева считает, что рейтинги драфта НХЛ – это работа диванных критиков.

« » взяла под 6-м номером на драфте. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке.

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта – это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима – один из лучших защитников этого драфта.

Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счет этого он был сегодня вознагражден.

До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция», – сказал .