Мильштейн о Симашеве: «Рейтинги – работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима – один из лучших защитников этого драфта»

Теги Локомотив рейтинги Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Дэн Мильштейн Р-Спорт Дмитрий Симашев Хоккей

Агент Дмитрия Симашева считает, что рейтинги драфта НХЛ – это работа диванных критиков.

«Аризона» взяла Симашева под 6-м номером на драфте. Его выбрали выше всех защитников из России в XXI веке. 

«Это не такой большой шок. Все рейтинги драфта НХЛ – это работа диванных критиков. Мы понимали, что Дима – один из лучших защитников этого драфта.

Год назад он дал мне обещание, что приедет в Северную Америку и без переводчика пройдет собеседования с клубами НХЛ. Так он и сделал, пообщавшись со всеми свободно на английском языке, давал интервью по радио и телевидению, показал, какой он человек. За счет этого он был сегодня вознагражден.

До драфт-пика я ему сказал, что его выберут, а он даже не поверил. Поэтому у него была такая реакция», – сказал Дэн Мильштейн.

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5 комментариев

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cahes
Удачи, Диме!
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+5
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justbored
Даниэль Мильштейн знает своё дело (надо будет пролистать его автобиографию 17 Cents and a Dream))
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Алексей Панин
Ну если Аризона хотела для себя защитника - она и выбрала лучшего из имеющихся + защитники это более долгая история, чем форварды, они в целом позже раскрываются

Рейтинги, по большей части, не исходят из конкретной нужды команды в ком-то. Это просто сортировка игроков по их игре, как видится составителям. В основном, это показывает их личное восприятие

Так что обвинять составителей - это как обвинять человека в том, что ему условно фильм нравится, а ведь по оценкам он плох

Диме удачи!
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Олег Усов
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симашёв кроме, как в колхозе, не играл. так что кот в мешке, как и все россияне
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