Ягер о том, что «Питтсбург» выбрал его на драфте: «Я моделировал свою игру по образцу Кросби. Задумываться о том, что на мне такой же свитер, как и у него, невероятно»
Брэйден Ягер высказался о том, что «Питтсбург» выбрал его на драфте.
«Пингвинс» взяли форварда под 14-м номером на драфте НХЛ.
«Я моделировал свою игру по образцу игры Сидни Кросби.
Задумываться о том, что на мне такой же свитер, как и у него, просто невероятно. Он один из лучших полноценных игроков в истории», – сказал Ягер.
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что верно то верно