Ягер о том, что «Питтсбург» выбрал его на драфте: «Я моделировал свою игру по образцу Кросби. Задумываться о том, что на мне такой же свитер, как и у него, невероятно»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ драфт НХЛ Брэйден Ягер Хоккей

Брэйден Ягер высказался о том, что «Питтсбург» выбрал его на драфте.

«Пингвинс» взяли форварда под 14-м номером на драфте НХЛ.

«Я моделировал свою игру по образцу игры Сидни Кросби.

Задумываться о том, что на мне такой же свитер, как и у него, просто невероятно. Он один из лучших полноценных игроков в истории», – сказал Ягер. 

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев! Сумасшедший первый раунд драфта НХЛ-2023

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2 комментария

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sk0208827
"Он один из лучших полноценных игроков в истории "
что верно то верно
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Pitts
Надо брать 68-й номер, пока оригинал не вздёрнули под своды :)
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