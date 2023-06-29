Матвей Мичков: «Я хотел оказаться в «Филадельфии». С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма»
Матвей Мичков сообщил, что хотел оказаться в «Филадельфии».
«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ.
18-летний россиянин назывался одним из главных фаворитов драфта, но за последний год упал в рейтингах.
– Многие скауты ставили тебя в рейтинге выше 7-го места. То, что ты оказался достаточно низко, будет для тебя дополнительной мотивацией?
– Нет, ни в коем случае. Я хотел оказаться в «Филадельфии», и я здесь оказался. Огромное спасибо руководству и всем, кто меня выбрал.
– Почему для тебя было так важно стать игроком «Филадельфии»?
– Я знаю историю этой команды. С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма. Потом познакомился с руководством, команда понравилась, – сказал Мичков.
3 комментария