Матвей Мичков: «Я хотел оказаться в «Филадельфии». С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма»

Теги Филадельфия НХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков сообщил, что хотел оказаться в «Филадельфии».

«Флайерс» выбрали форварда под 7-м номером на драфте НХЛ.

18-летний россиянин назывался одним из главных фаворитов драфта, но за последний год упал в рейтингах. 

– Многие скауты ставили тебя в рейтинге выше 7-го места. То, что ты оказался достаточно низко, будет для тебя дополнительной мотивацией?

– Нет, ни в коем случае. Я хотел оказаться в «Филадельфии», и я здесь оказался. Огромное спасибо руководству и всем, кто меня выбрал.

– Почему для тебя было так важно стать игроком «Филадельфии»?

– Я знаю историю этой команды. С детства смотрел игры НХЛ, мне всегда нравилась их форма. Потом познакомился с руководством, команда понравилась, – сказал Мичков.

 

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3 комментария

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azaticus
Я остаюсь, я буду здесь жить! (с)
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SpartakMordva
Оказалось, что с детства за Филадельфия!
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Давай Так
Второй после Симашева.
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