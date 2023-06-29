Мичков о драфте НХЛ: «Моя мечта сбылась. Спасибо «Филадельфии» за доверие»

Теги СКА Филадельфия Кубок Стэнли НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков поделился эмоциями после выбора «Филадельфией» на драфте НХЛ.

«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером. 

– Невероятные эмоции, моя мечта сбылась. Спасибо большое «Филадельфии» за доверие.

– Сколько раз ты перед драфтом общался с «Филадельфией»?

– Встречался два раза. И эти два раза дали мне понять, что в «Филадельфии» отличные ребята, там работают отличные люди, которые очень классно разбираются в хоккее. С первого знакомства я понял, что это моя команда и я хочу здесь играть.

– Что ты уже знаешь о «Филадельфии», что ты можешь привнести в команду?

– Надеюсь, в скором времени буду здесь играть и помогать команде выиграть Кубок Стэнли. Это у всех основная задача. Мы сделаем все возможное для этого, – сказал Мичков.

Контракт нападающего со СКА рассчитан до 2026 года. 

«Филадельфия» взяла Мичкова под 7-м номером на драфте НХЛ. 8-й выбор был у «Вашингтона»

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023

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10 комментариев

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Andy93
04:45 Мичков о драфте НХЛ: «Моя мечта – Кубок Стэнли. Счастлив, что оказался в «Филадельфии»

08:20 Мичков о драфте НХЛ: «Моя мечта сбылась. Спасибо «Филадельфии» за доверие»

Самый быстрый поход за кубком в истории))
+28
-1
+27
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Andy93
Ответ KOT_B_yHTAX
ну да. ага. вот прям мечта в днищенскую ФИЛЮ попасть) ОГА
А в кого еще можно попасть из 1-х пиков драфта, как не в днищенскую тиму?
+22
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+22
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Sever12
В скором времени!? До 26 года на кучерявого пахать, вряд-ли он отпустит а расторгать опасно, можно в армию или ещё куда загриметь.
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justbored
Ну по лицу после объявления он не выглядел недовольным, как минимум. Там же наверняка какие-то хитроумные схемы, невидимые непосвященным.
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Александр Буркин
Так когда ты за кубком успел сходить?) Или как Ротенберг уже?
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Buturlin
Да без разницы Матвею, пока пусть будет "Филадельфия", а дальше видно будет как, чего и куда. Главное, себе не изменять, идти вперед и побеждать. А это он любит больше всего на свете. Здоровья и удачи тебе, Матюха, работай лучше и все придет, да и не обращай внимания на любой хейт и прочую лабуду, ну а характера тебе на пятерых хватит.
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justbored
Ответ Sever12
В скором времени!? До 26 года на кучерявого пахать, вряд-ли он отпустит а расторгать опасно, можно в армию или ещё куда загриметь.
Какие у вас интересные ассоциации - с "гримом". Как бы подчёркиваете общую театральность, искусственность, нарочитость всего этого.
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cahes
Ответ justbored
Какие у вас интересные ассоциации - с "гримом". Как бы подчёркиваете общую театральность, искусственность, нарочитость всего этого.
Давайте простым языком, загриметь – это ппц.
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Sergejs Fedotovs
Ответ Александр Буркин
Так когда ты за кубком успел сходить?) Или как Ротенберг уже?
Ротенберг себе уже перстень чемпионский заказал, даже два - один за выбор Мичкова в первом раунде, второй за будущий кубок Стенли
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