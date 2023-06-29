Мичков о драфте НХЛ: «Моя мечта сбылась. Спасибо «Филадельфии» за доверие»

Матвей Мичков поделился эмоциями после выбора «Филадельфией» на драфте НХЛ.

«Флайерс» взяли 18-летнего россиянина под общим 7-м номером.

– Невероятные эмоции, моя мечта сбылась. Спасибо большое «Филадельфии» за доверие.

– Сколько раз ты перед драфтом общался с «Филадельфией»?

– Встречался два раза. И эти два раза дали мне понять, что в «Филадельфии» отличные ребята, там работают отличные люди, которые очень классно разбираются в хоккее. С первого знакомства я понял, что это моя команда и я хочу здесь играть.

– Что ты уже знаешь о «Филадельфии», что ты можешь привнести в команду?

– Надеюсь, в скором времени буду здесь играть и помогать команде выиграть . Это у всех основная задача. Мы сделаем все возможное для этого, – сказал Мичков.

Контракт нападающего со рассчитан до 2026 года.

«Филадельфия» взяла Мичкова под 7-м номером на драфте НХЛ. 8-й выбор был у «Вашингтона»

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