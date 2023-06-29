Четыре россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за последние 6 лет

Теги Авангард Локомотив СКА Филадельфия Колорадо Аризона НХЛ драфт НХЛ КХЛ Матвей Мичков Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Даниил Бут Хоккей

4 россиянина выбраны в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за последние 6 лет.

В Нэшвилле завершился 1-й раунд драфта НХЛ

Клубы выбрали четырех российских хоккеистов.

«Аризона» взяла защитника Дмитрия Симашева под 6-м номером и форварда Даниила Бута под 12-м (оба – «Локомотив»), «Филадельфия» – форварда Матвея Мичкова (СКА) под 7-м номером, «Колорадо» – защитника Михаила Гуляева («Авангард») под 31-м.

Это 3-й случай за последние 6 лет, когда в первом раунде выбраны 4 россиянина. Такой результат был в 2018 и 2020 году. 

В 2018 году были выбраны форварды Андрей Свечников (2-й номер, «Каролина»), Виталий Кравцов (9-й, «Рейнджерс») и Григорий Денисенко (15-й, «Флорида»), а также защитник Александр Алексеев (31-й, «Вашингтон»). 

В 2020 году – вратарь Ярослав Аскаров (11-й, «Нэшвилл»), форварды Родион Амиров (15-й, «Торонто») и Егор Чинахов (21-й, «Коламбус»), а также защитник Шакир Мухамадуллин (20-й, «Нью-Джерси»). 

Российский рекорд по числу выбранных в первом раунде игроков был установлен в 2000 году – 8. В XXI веке лучший результат был в 2001 году – 5. 

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев в первом раунде! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023

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