Михаил Аверин стал председателем совета директоров «Авангарда»

Михаил Аверин назначен председателем совета директоров «Авангарда» .

Он займет место , объявившего об уходе 25 мая.

Аверин – выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Он имеет опыт государственной службы.

В настоящее время Аверин обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».

«За последние годы « » одержал много спортивных побед, построил « », открыл хоккейную академию в Омске.

Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии.

У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача – поддерживать условия для ее роста и развития, – сказал Аверин.