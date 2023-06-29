Михаил Аверин стал председателем совета директоров «Авангарда»
Михаил Аверин назначен председателем совета директоров «Авангарда» .
Он займет место Александра Крылова, объявившего об уходе 25 мая.
Аверин – выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина и дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук. Он имеет опыт государственной службы.
В настоящее время Аверин обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний «Газпром нефть».
«За последние годы «Авангард» одержал много спортивных побед, построил «G-Drive Арену», открыл хоккейную академию в Омске.
Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах, начиная с академии.
У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача – поддерживать условия для ее роста и развития, – сказал Аверин.
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