Яромир Ягр: «Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что отыграл бы еще 6 лет в НХЛ. Там другая система, я больше тренировался, был в гораздо лучшей форме»

Яромир Ягр рассказал о том, как игра в России повлияла на его карьеру в НХЛ.

Нападающий играл за « » в сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год.

– Ты никогда не думал, что если бы провел всю карьеру в НХЛ и не ездил в , возможно, побил бы рекорд Гретцки по голам?

– Когда я вернулся из России, хотел достичь отметки в две тысячи очков. Это выглядит немного лучше, чем тысяча девятьсот с чем-то. У меня не получилось. Я хотел забить 800 голов, но тоже не сделал этого.

Но если бы я не уехал в Россию, не думаю, что я отыграл бы еще шесть лет [в НХЛ]. Мне так кажется, не знаю, что произошло бы. Но когда я поехал в Россию, это было концом чего-то одного и началом чего-то другого.

Даже психологически – 20 лет ты начинаешь сезон 15 сентября, тренировочный лагерь, ты завершаешь сезон в плей-офф, у тебя отпуск две-три недели, и ты должен возвращаться к тренировкам. Когда ты делаешь это 24 года, даже если тебе это нравится, ты устаешь от этого.

А там была другая система. Меньше игр, четыре перерыва на матчи сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России меньше матчей, поэтому ты больше тренируешься. Я тренировался намного больше. Я был в гораздо лучшей форме. А через 3 года, когда я вернулся, у меня появилась новая энергия, азарт, – сказал Ягр.

На счету Ягра 1921 (766+1155) очко в 1733 играх .