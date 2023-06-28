Яромир Ягр: «Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что отыграл бы еще 6 лет в НХЛ. Там другая система, я больше тренировался, был в гораздо лучшей форме»

Теги Авангард Яромир Ягр НХЛ КХЛ Хоккей

Яромир Ягр рассказал о том, как игра в России повлияла на его карьеру в НХЛ.

Нападающий играл за «Авангард» в сезоне-2004/05 и с 2008 по 2011 год.

– Ты никогда не думал, что если бы провел всю карьеру в НХЛ и не ездил в КХЛ, возможно, побил бы рекорд Гретцки по голам?

– Когда я вернулся из России, хотел достичь отметки в две тысячи очков. Это выглядит немного лучше, чем тысяча девятьсот с чем-то. У меня не получилось. Я хотел забить 800 голов, но тоже не сделал этого. 

Но если бы я не уехал в Россию, не думаю, что я отыграл бы еще шесть лет [в НХЛ]. Мне так кажется, не знаю, что произошло бы. Но когда я поехал в Россию, это было концом чего-то одного и началом чего-то другого.

Даже психологически – 20 лет ты начинаешь сезон 15 сентября, тренировочный лагерь, ты завершаешь сезон в плей-офф, у тебя отпуск две-три недели, и ты должен возвращаться к тренировкам. Когда ты делаешь это 24 года, даже если тебе это нравится, ты устаешь от этого.

А там была другая система. Меньше игр, четыре перерыва на матчи сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России меньше матчей, поэтому ты больше тренируешься. Я тренировался намного больше. Я был в гораздо лучшей форме. А через 3 года, когда я вернулся, у меня появилась новая энергия, азарт, – сказал Ягр.

На счету Ягра 1921 (766+1155) очко в 1733 играх НХЛ.

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Позиция здорового человека. Гашек, видимо, и не вспомнит, как у нас играл и получал огромные деньжищи
+33
-7
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Хесус НаваС
легенда,сильнейший игрок ,который сыграл по две стороны океана
+14
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SeRgE23
Хорошие слова. И никакого негатива
+10
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Александр Митраков
Ответ Ебздрогыч
Позиция здорового человека. Гашек, видимо, и не вспомнит, как у нас играл и получал огромные деньжищи
Да всё он помнит, просто это не актуально

Если спросить Ягра о текущей политике России, он её тоже вряд ли поддержит
+13
-3
+10
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Hola Hola
Ответ Александр Митраков
Да всё он помнит, просто это не актуально Если спросить Ягра о текущей политике России, он её тоже вряд ли поддержит
А он обязан ее поддерживать? Но он и из трусов не выпрыгивает, чтобы показать как сильно он ее не поддерживает. У Гашека это больше похоже на навязчивую идею.
+3
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+3
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memphis
И поиграл, и потренил, и отдохнул в свое удовольствие) Кстати, КХЛ стоило бы использовать такие мнения от ТАКИХ людей себе в плюс.
+2
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Игорь Новиков
Ответ Ебздрогыч
Позиция здорового человека. Гашек, видимо, и не вспомнит, как у нас играл и получал огромные деньжищи
Как будто из-за того, что он получал в России деньги, он теперь не имеет права ее критиковать. Он же не сейчас получает.
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сергей егоров
Это великий человек, пример отношения к работе и самодисциплине. Затем уже великий хокк
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Rodgeras
Спасибо, что играл в моём клубе! Класно было смотреть, как ты играешь! Великий!
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Splin
Ответил сам, образно говлря, тем кто вопит, если бы остался тогда был бы, возможно, первый по голам
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sashkaaa
Ответ Александр Митраков
Да всё он помнит, просто это не актуально Если спросить Ягра о текущей политике России, он её тоже вряд ли поддержит
не просто так носить 68ой номер))) а что сча что тогда в совке, прям вся чехословакия была рада быть коммунистической с их слов
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