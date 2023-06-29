«Колорадо» взял Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ. Впервые с 2002 года в 1-м раунде выбрали 2 защитников из России

Теги Авангард Колорадо Денис Гребешков Антон Бабчук НХЛ драфт НХЛ КХЛ МХЛ Омские Ястребы Михаил Гуляев Дмитрий Симашев Хоккей

«Колорадо» взял защитника Михаила Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ.

Впервые за 21 год в 1-м раунде выбрали 2 российских защитников. Ранее «Аризона» взяла Дмитрия Симашева под общим 6-м номером. 

В 2002 году Денис Гребешков был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 18-м номером, Антон Бабчук – «Чикаго» под 21-м. 

18-летний Гуляев в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко. 

В 22 матчах за молодежную команду клуба в его активе 25 (3+22) очков. В плей-офф – 10 (2+8) баллов в 17 играх. 

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев в первом раунде! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Адилов
поздравления Мише, ну и как обычно, парня задрафтовали в первом раунде, но в команде кхл сыграл мало, Кравцу даже в регулярке проще было пешеходов типа Белова и Киселевича на лед выпускать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий