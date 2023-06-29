«Колорадо» взял Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ. Впервые с 2002 года в 1-м раунде выбрали 2 защитников из России

«Колорадо» взял защитника Михаила Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ.

Впервые за 21 год в 1-м раунде выбрали 2 российских защитников. Ранее «Аризона» взяла под общим 6-м номером.

В 2002 году был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 18-м номером, – «Чикаго» под 21-м.

18-летний в минувшем сезоне провел 13 матчей за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.

В 22 матчах за молодежную команду клуба в его активе 25 (3+22) очков. В плей-офф – 10 (2+8) баллов в 17 играх.

Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев в первом раунде! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023