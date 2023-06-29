«Колорадо» взял Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ. Впервые с 2002 года в 1-м раунде выбрали 2 защитников из России
«Колорадо» взял защитника Михаила Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ.
Впервые за 21 год в 1-м раунде выбрали 2 российских защитников. Ранее «Аризона» взяла Дмитрия Симашева под общим 6-м номером.
В 2002 году Денис Гребешков был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 18-м номером, Антон Бабчук – «Чикаго» под 21-м.
18-летний Гуляев в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко.
В 22 матчах за молодежную команду клуба в его активе 25 (3+22) очков. В плей-офф – 10 (2+8) баллов в 17 играх.
Второй – Карлссон, шестой – Симашев, Мичков – седьмой!!! А еще Гуляев в первом раунде! Онлайн сумасшедшего драфта НХЛ-2023
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