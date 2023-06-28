ИИХФ дополнила статью о драфте НХЛ абзацем про Мичкова. Ранее Тардиф извинился за невключение игрока

ИИХФ дополнила статью о драфте НХЛ абзацем про Матвея Мичкова.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф извинился за невключение Мичкова в материал, сообщив, что попросил автора добавить туда игрока.

Российский нападающий может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.

«Ежегодный драфт НХЛ – это всегда смесь известного и неизвестного. Конечно, самая большая неизвестность заключается в том, что никто не знает, как будут развиваться задрафтованные молодые люди. Суперзвезда? Талант среднего уровня? Все-таки не уровень НХЛ? Никто не знает», – говорится в статье.

«И последний неизвестный из всех неизвестных – россиянин . 18-летний хоккеист не играл на международных турнирах со времен отмененного молодежного чемпионата мира-2021/22, когда он забил три гола в двух матчах.

До этого он забросил 12 шайб на юниорском чемпионате мира-2021 и помог России завоевать серебро. В прошлом сезоне за « » в он забил 9 голов в 27 матчах, но скауты не определились, будет ли он выбран в топ-5 или топ-10 – у них нет никаких стандартов для игрока, который не был на турнирах ИИХФ целых два года в важный период развития», – добавили в абзаце про Мичкова.