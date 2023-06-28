Фетисов о том, что Мичкова до сих пор не добавили в статью ИИХФ о драфте: «Тардиф извиняется, а делает наоборот. Не того назвали Гондурасом»

Теги СКА ИИХФ Вячеслав Фетисов драфт НХЛ КХЛ Политика Спорт-Экспресс Матвей Мичков Люк Тардиф Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о том, что ИИХФ не включила Матвея Мичкова в статью о драфте.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф извинился за невключение Мичкова в материал, сообщив, что попросил автора добавить туда игрока.

«Что думаю об извинениях Тардифа, если Мичкова до сих пор не добавили в материал? Не того назвали Гондурасом. Президент федерации не имеет права делать эти манипуляции, если он настоящий президент.

Тардиф – совсем марионеточный парень. Дешевые вещи по большому счету. Ничего бы не произошло, если бы он включил Мичкова в список. Но это его политика, ничего не поделаешь.

Его извинения ни к чему не приведут. Наоборот, все еще хуже. Извиняется, а делает наоборот. Печально это все», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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13 комментариев

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цэсемьэр
заявление человека, вообще не следящего за речью.
Республика Гондурас причём тут?
с точки зрения понимания сказанного, он бредит.
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dosatuy
Не надоела эта Филькина грамота? Как Тардиф связан с НХЛ, они его постоянно посылают подальше. Слава, не нервничай, это мелочь полная список драфта НХЛ озвученный ИИХФ.
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Veld
не зря деды говорили: медуза гниет из центра.
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Bdv68
Тартюф моросит криво?
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maks44
А кого назвали Гондурасом?
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Art Ebosh
И это лицо страны. В психоневрологическом диспансере день открытых дверей?
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Кеша
Гондурас Тардиф. Дайте ссылку на его профиль в соц сетях . Хочу написать на его стене.
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Павел Мельников
Фетисов со своими поговорками даже не рассчитывает, что в Гондурасе тоже есть интернет, и его остроумие тоже могут там прочитать...
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SmilingBy
Депутат Госдумы заявил, что Президент не в праве не называть имя человека из-за неприязни к этому человеку.

"Не того назвали Гондурасом" - заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в адрес Президента.

Реакции Президента международной федерации хоккея пока не последовало.
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Melnikov1968
Дипломатия и такт это самые сильные стороны наших президентов, чиновников, руководителей😊 Они уверены, что 80% россиян по "фене ботает".
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