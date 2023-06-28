Фетисов о том, что Мичкова до сих пор не добавили в статью ИИХФ о драфте: «Тардиф извиняется, а делает наоборот. Не того назвали Гондурасом»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что ИИХФ не включила Матвея Мичкова в статью о драфте.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф извинился за невключение Мичкова в материал, сообщив, что попросил автора добавить туда игрока.

«Что думаю об извинениях Тардифа, если Мичкова до сих пор не добавили в материал? Не того назвали Гондурасом. Президент федерации не имеет права делать эти манипуляции, если он настоящий президент.

Тардиф – совсем марионеточный парень. Дешевые вещи по большому счету. Ничего бы не произошло, если бы он включил Мичкова в список. Но это его политика, ничего не поделаешь.

Его извинения ни к чему не приведут. Наоборот, все еще хуже. Извиняется, а делает наоборот. Печально это все», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.