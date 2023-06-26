Морозов о Лиге чемпионов: «Участие в другом соревновании приведет к уменьшению количества матчей. В России станет меньше хоккея для наших болельщиков»

Теги ИИХФ Алексей Морозов Лига чемпионов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Морозов оценил возможность клубов КХЛ сыграть в Лиге чемпионов.

– Интересно ли КХЛ участие в Лиге чемпионов, когда Россию вернут на международную арену?

– Давайте будем говорить об этом, когда нормализуется ситуация: когда ИИХФ допустит нашу сборную под нашим флагом и с нами будут считаться. Тогда и поймем, нужны ли мы в Лиге чемпионов.

Участие в другом соревновании приведет к уменьшению количества матчей в регулярном чемпионате.

В России станет меньше хоккея для наших болельщиков. После пандемии нам задавали вопрос о низкой посещаемости.

Людям требовалось время, чтобы отойти от ковида. А сейчас во время плей-офф устанавливались рекорды, собирались аншлаги.

Это надо развивать дальше, а потом уже решать, что интереснее болельщикам: меньше матчей дома или чтобы несколько команд сыграли в Лиге чемпионов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

2 комментария

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Дим Рахмангулов
Не знаю как остальным, а мне было бы интересно посмотреть как наши рубятся с иностранными клубами, не в курсе формата ЛЧ , но если система как в футболе , то очень интересно было бы
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цэсемьэр
причём тут сборная?
и уж если зашла речь о возврате флага и гимна, то снова появятся окна на евротуры и ты как милый будешь доказывать важность снижения количества матчей
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