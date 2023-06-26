Морозов о Лиге чемпионов: «Участие в другом соревновании приведет к уменьшению количества матчей. В России станет меньше хоккея для наших болельщиков»

Алексей Морозов оценил возможность клубов КХЛ сыграть в Лиге чемпионов.

– Интересно ли КХЛ участие в Лиге чемпионов, когда Россию вернут на международную арену?

– Давайте будем говорить об этом, когда нормализуется ситуация: когда допустит нашу сборную под нашим флагом и с нами будут считаться. Тогда и поймем, нужны ли мы в Лиге чемпионов.

Участие в другом соревновании приведет к уменьшению количества матчей в регулярном чемпионате.

В России станет меньше хоккея для наших болельщиков. После пандемии нам задавали вопрос о низкой посещаемости.

Людям требовалось время, чтобы отойти от ковида. А сейчас во время плей-офф устанавливались рекорды, собирались аншлаги.

Это надо развивать дальше, а потом уже решать, что интереснее болельщикам: меньше матчей дома или чтобы несколько команд сыграли в Лиге чемпионов, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.