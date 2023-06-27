Глава ИИХФ извинился за невключение Мичкова в статью о драфте НХЛ: «Это была ошибка. Я попросил автора материала добавить туда игрока»
Глава ИИХФ извинился за невключение Матвея Мичкова в статью о драфте НХЛ.
Ранее на сайте ИИХФ был опубликован материал о предстоящем драфте, в котором не упомянули Мичкова.
Российский нападающий может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.
«Это была ошибка. Поскольку Россия и Беларусь не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор.
Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
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