Глава ИИХФ извинился за невключение Мичкова в статью о драфте НХЛ: «Это была ошибка. Я попросил автора материала добавить туда игрока»

Глава ИИХФ извинился за невключение Матвея Мичкова в статью о драфте НХЛ.

Ранее на сайте ИИХФ был опубликован материал о предстоящем драфте, в котором не упомянули .

Российский нападающий может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Беларусь не принимают активного участия в деятельности , автор сделал такой выбор.

Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», – сказал президент Международной федерации хоккея .