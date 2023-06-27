Глава ИИХФ извинился за невключение Мичкова в статью о драфте НХЛ: «Это была ошибка. Я попросил автора материала добавить туда игрока»

Теги СКА ИИХФ НХЛ драфт НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Матвей Мичков Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ извинился за невключение Матвея Мичкова в статью о драфте НХЛ.

Ранее на сайте ИИХФ был опубликован материал о предстоящем драфте, в котором не упомянули Мичкова.

Российский нападающий может быть выбран в первой десятке драфта НХЛ-2023.

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Беларусь не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор.

Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

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10 комментариев

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usenko
Неожиданно такое услышать от Тардифа, думал он скажет, что не включение Мичкова было сделано из соображений безопасности))
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Кеша
Циничный негодяй !!!
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Konstantin Zagainov
Вот ведь, не получается сделать вид, что нет такого игрока и такой страны....
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Василий Иванов
Не предела человеческой мерзости (с)
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хОКкейный батя
прямо сейчас тардиф выглядит главным нацистом во всем спорте, рядом даже бах не стоит
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Net-Expert
А представьте, расклад по драфту был бы другим. Как например в 2004 :) И тоже, так бы говорил: «Это была ошибка. Поскольку Россия и Беларусь не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор" :)))))
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Rally
Нормально так издевается над РФ при этом ещё кормит обещаниям Третьяка,потерпите мы вас вернём ;) хорошо нашим функционерам на уши льёт.
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Bratsk Bruins
Да не по фиг ли. Включил не включил. ИИХФ вообще отношения к НХЛ не имеет.
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Rally
Ответ omsk1716
Наши функционеры всю жизнь нам в уши льют и ничего!
Да, теперь им льют, а они нам. Понятно, что РФ не вернут в ИИХФ в ближайшие годы.
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