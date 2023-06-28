Майер продлил контракт с «Нью-Джерси» на 8 лет. Кэпхит – 8,8 млн долларов

Теги Нью-Джерси НХЛ Тимо Майер Хоккей

Нападающий Тимо Майер подписал новый контракт с «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата – 70,4 млн долларов (8,8 млн долларов в год в среднем).

В сезоне-2023/24 он заработает 12 млн долларов, в сезоне-2024/25 – 11,1 млн долларов, в сезоне-2025/26 – 10,75 млн долларов, в сезоне-2026/27 – 7,75 млн долларов, с сезона-2027/28 по сезон-2030/31 – 7,2 млн долларов в год.

26-летний швейцарец перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе».

Он набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Дэвилс». В 11 матчах за команду в плей-офф Майер отметился 4 (2+2) баллами.

Всего он провел 78 игр в регулярке-2022/23 и набрал 66 (40+26) очков.

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10 комментариев

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Ферзь на р1
Много насыпали...
+8
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+8
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Nastra
А в следующем году Мерсера надо сохранять. Слишком много Майеру и Братту насыпали.
+6
-1
+5
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За Валенсию с 1999
Многовато как кажется
+5
0
+5
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Маэстро
Больше чем Хьюзу? Серьезно?
+4
0
+4
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iron_m
Ответ За Валенсию с 1999
Многовато как кажется
Там правила были такие, что меньше 8,5 нельзя было дать технически, и до по арбитражу на год всего, а потом свобода
+3
0
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Беня_Финитас
ну что ? как говорится - велкам !
+2
0
+2
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iron_m
Ответ Беня_Финитас
ну что ? как говорится - велкам !
Земля, прощай! В добрый путь!
+2
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Starki92
Ну думаю, что Тимоха доволен этим контрактом, учитывая невзрачный плей-офф.
Для НД - пока хз, но если заиграет на полную катушку, то будет круто.
Удачи Тимо-Таймеру 🦈
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dosatuy
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SmilingBy
Майеру, который играл в СХ я бы сказал более чем адекватный контракт.
Но в Джерси проявил себя не так ярко.
Думаю с предсезонкой и со старта сезона играя все будет у него норм.
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