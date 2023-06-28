Майер продлил контракт с «Нью-Джерси» на 8 лет. Кэпхит – 8,8 млн долларов

Нападающий Тимо Майер подписал новый контракт с «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Зарплата – 70,4 млн долларов (8,8 млн долларов в год в среднем).

В сезоне-2023/24 он заработает 12 млн долларов, в сезоне-2024/25 – 11,1 млн долларов, в сезоне-2025/26 – 10,75 млн долларов, в сезоне-2026/27 – 7,75 млн долларов, с сезона-2027/28 по сезон-2030/31 – 7,2 млн долларов в год.

26-летний швейцарец перешел в « » в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе».

Он набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ после перехода в «Дэвилс». В 11 матчах за команду в плей-офф отметился 4 (2+2) баллами.

Всего он провел 78 игр в регулярке-2022/23 и набрал 66 (40+26) очков.