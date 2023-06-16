Майер хочет подписать контракт с «Нью-Джерси» на 8 лет. Игрок попросил агента договориться об этом

Теги Нью-Джерси НХЛ Том Фицджералд Тимо Майер Хоккей

Тимо Майер хочет подписать долгосрочный контракт с «Нью-Джерси».

Генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд рассказал о том, что разговаривал с хоккеистом, который выразил желание остаться в «Нью-Джерси», подписав контракт на восемь лет, и он попросил агента договориться об этом.

Ранее появилась информация о том, что «Нью-Джерси» обратится в арбитраж из-за ситуации с договором Тимо Майера.

Швейцарский нападающий может стать ограниченно свободным агентом. Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе».

Майер набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата после перехода в «Дэвилс».

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3 комментария

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Максим
- Договорись , братан, пожалуйста , - сказал Майер.
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Misson
8 млн. еще можно выписать. Но не на 8 лет, однозначно. Тимо сдуется намного раньше.
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