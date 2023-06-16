«Нью-Джерси» обратится в арбитраж по поводу Майера. Он должен получить квалификационное предложение на 10 млн долларов

«Нью-Джерси» подаст заявление в арбитраж против Тимо Майера.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе».

Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере 10 млн долларов. В арбитражном суде «Нью-Джерси» может снизить предложение на 15 процентов.

«Ранее сообщалось, что «Оттава» подаст заявление в арбитраж против Алекса Дебринкета. Слышал, что « » сделает то же самое с .

В обоих случаях команды сохраняют за собой права и могут попытаться договориться о долгосрочном контракте.

Решением арбитража кэпхит по контракту на год в этом случае может составить 85 процентов от прошлогодней зарплаты», – написал Фридман.