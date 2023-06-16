«Нью-Джерси» обратится в арбитраж по поводу Майера. Он должен получить квалификационное предложение на 10 млн долларов
«Нью-Джерси» подаст заявление в арбитраж против Тимо Майера.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе».
Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере 10 млн долларов. В арбитражном суде «Нью-Джерси» может снизить предложение на 15 процентов.
«Ранее сообщалось, что «Оттава» подаст заявление в арбитраж против Алекса Дебринкета. Слышал, что «Нью-Джерси» сделает то же самое с Тимо Майером.
В обоих случаях команды сохраняют за собой права и могут попытаться договориться о долгосрочном контракте.
Решением арбитража кэпхит по контракту на год в этом случае может составить 85 процентов от прошлогодней зарплаты», – написал Фридман.
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