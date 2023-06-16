«Нью-Джерси» обратится в арбитраж по поводу Майера. Он должен получить квалификационное предложение на 10 млн долларов

Теги Нью-Джерси НХЛ Эллиотт Фридман Тимо Майер Хоккей

«Нью-Джерси» подаст заявление в арбитраж против Тимо Майера.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Летом 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом. Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе».

Хоккеисту требуется квалификационное предложение в размере 10 млн долларов. В арбитражном суде «Нью-Джерси» может снизить предложение на 15 процентов.

«Ранее сообщалось, что «Оттава» подаст заявление в арбитраж против Алекса Дебринкета. Слышал, что «Нью-Джерси» сделает то же самое с Тимо Майером.

В обоих случаях команды сохраняют за собой права и могут попытаться договориться о долгосрочном контракте.

Решением арбитража кэпхит по контракту на год в этом случае может составить 85 процентов от прошлогодней зарплаты», – написал Фридман.

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6 комментариев

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Arctic_Baron
Ответ NeSt274
А почему 10 млн, если у него кэпхит 6 был?
Потому что зарплата 10 в последнем сезоне. Агент хороший просто
+4
0
+4
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NeSt274
А почему 10 млн, если у него кэпхит 6 был?
+1
0
+1
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Белый офицер
Он больше чем Братт не стоит.
0
0
0
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Беня_Финитас
объясните мне суть вопроса , а то я начинаю волноваться . это что значит ? что в лучшем случае после арбитража 85% -это 8.5 млн. зарплата будет ? или отказываться переподписывать ? я так понял , миллионов на 8 договориться не удалось ?
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MetalFox
Ответ NeSt274
А почему 10 млн, если у него кэпхит 6 был?
По зарплате за последний год считается
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