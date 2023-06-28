Майер близок к продлению контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет (Пьер ЛеБрюн)

Теги Нью-Джерси НХЛ Пьер ЛеБрюн Тимо Майер Хоккей

Тимо Майер близок к подписанию нового контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн

«Слышал, что в переговорах о продлении контракта Тимо Мейера с «Девилс» на 8 лет достигнут серьезный прогресс.

Они определенно приближаются [к подписанию]. Сделку могут заключить в течение следующих нескольких дней», – написал ЛеБрюн.

1 июля 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.

Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту – 6 миллионов долларов.

Майер набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата после перехода в «Дэвилс».

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8 комментариев

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Sonnyanderson
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Уже продлили. 8,8 на 8
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Gord Lane
Уже подписали 8,8 на 8 лет
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Crosby174
Уже продлили. 8,8 средняя зарплата.
+3
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kolhoz-ataka
Ответ Беня_Финитас
мдаа . рисково , но будем посмотреть . может за предсезонку удастся его наиграть . бомбардиров теперь хоть отбавляй . что с защитой ? с боттом-6 ? и с Татаром ?
тоффоли взяли, татар до свидания
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Aviator92
Ответ Беня_Финитас
мдаа . рисково , но будем посмотреть . может за предсезонку удастся его наиграть . бомбардиров теперь хоть отбавляй . что с защитой ? с боттом-6 ? и с Татаром ?
Там боттома в привычном понимании и нет. В третье звено Мерсер к Хауле спускаются, а назвать их игроками боттома в привычном понимании язык не повернётся. Если обойдется без обменов, то третьим к ним, по идее, либо Боквиста продлят, либо Хольца будут наигрывать. В четвертом звене МакЛеода с Бастианом тоже должны продлить, плюс Лазар ещё есть. Как-то так
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Bobby Clarke
После Дюбуа даже 10 не удивлюсь.
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Беня_Финитас
мдаа . рисково , но будем посмотреть . может за предсезонку удастся его наиграть . бомбардиров теперь хоть отбавляй . что с защитой ? с боттом-6 ? и с Татаром ?
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Алексей Иванов
Швейцарская диаспора нормальная собралась в НДД. Майер думаю вольется за предсезонку.
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