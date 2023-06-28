Майер близок к продлению контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет (Пьер ЛеБрюн)
Тимо Майер близок к подписанию нового контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет.
Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
«Слышал, что в переговорах о продлении контракта Тимо Мейера с «Девилс» на 8 лет достигнут серьезный прогресс.
Они определенно приближаются [к подписанию]. Сделку могут заключить в течение следующих нескольких дней», – написал ЛеБрюн.
1 июля 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.
Он перешел в «Нью-Джерси» в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту – 6 миллионов долларов.
Майер набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата после перехода в «Дэвилс».
8 комментариев