Майер близок к продлению контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет (Пьер ЛеБрюн)

Тимо Майер близок к подписанию нового контракта с «Нью-Джерси» на 8 лет.

Об этом сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Слышал, что в переговорах о продлении контракта Тимо Мейера с «Девилс» на 8 лет достигнут серьезный прогресс.

Они определенно приближаются [к подписанию]. Сделку могут заключить в течение следующих нескольких дней», – написал ЛеБрюн.

1 июля 26-летний швейцарец может стать ограниченно свободным агентом.

Он перешел в « » в феврале в результате обмена из «Сан-Хосе». Кэпхит по текущему контракту – 6 миллионов долларов.

набрал 14 (9+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата после перехода в «Дэвилс».