Овечкин – 2-й в рейтинге доверия среди российских подростков, Егор Крид – 1-й, Ольга Бузова – 7-я

Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди российских подростков.

По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», поп-исполнитель Егор Крид стал лидером рейтинга доверия среди подростков (14-18 лет).

Вторую строчку занял капитан « » .

Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

По результатам замера был составлен топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.

Топ-7 выглядит так:

1. Егор Крид

2. Александр Овечкин

3. Александр Петров

4. Клава Кока

5. Анастасия Ивлеева

6. Алексей Немов

7. Ольга Бузова.

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