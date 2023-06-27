Овечкин – 2-й в рейтинге доверия среди российских подростков, Егор Крид – 1-й, Ольга Бузова – 7-я
Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди российских подростков.
По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», поп-исполнитель Егор Крид стал лидером рейтинга доверия среди подростков (14-18 лет).
Вторую строчку занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».
По результатам замера был составлен топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.
Топ-7 выглядит так:
1. Егор Крид
2. Александр Овечкин
3. Александр Петров
4. Клава Кока
5. Анастасия Ивлеева
6. Алексей Немов
7. Ольга Бузова.
Путин объявил благодарность Овечкину за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»
1) Кашпировский
2) Алан Чумак
3) Мавроди
4) Богдан Титомир
5) Маленький из Иванушек
6) Чубайс
7) Весь ’Хопер-Инвест’
8) Леня Голубков
9) Егор Гайдар
10) Ваучер
Что за "доверие"?
Может подростки на этом залипли и стали интересоваться тем, кто он такой