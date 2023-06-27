Овечкин – 2-й в рейтинге доверия среди российских подростков, Егор Крид – 1-й, Ольга Бузова – 7-я

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Немов Ольга Бузова музыка Хоккей

Александр Овечкин занял второе место в рейтинге доверия среди российских подростков.

По результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», поп-исполнитель Егор Крид стал лидером рейтинга доверия среди подростков (14-18 лет).

Вторую строчку занял капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому вы доверяете больше всего».

По результатам замера был составлен топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.

Топ-7 выглядит так:

1. Егор Крид

2. Александр Овечкин

3. Александр Петров

4. Клава Кока

5. Анастасия Ивлеева

6. Алексей Немов

7. Ольга Бузова. 

Путин объявил благодарность Овечкину за «трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу»

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24 комментария

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Kazachok__
Алексей Немов на 6-м месте между бузовыми и ивлеевыми это какой-то баг системы? Почему легенда не самого медийного вида спорта, тем более 20-летней давности, на слуху у современных подростков?
+28
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Леван Мкртчян
Если бы такой опрос проводили в 90-х , то первая десятка рейтинга выглядела бы приблизительно так
1) Кашпировский
2) Алан Чумак
3) Мавроди
4) Богдан Титомир
5) Маленький из Иванушек
6) Чубайс
7) Весь ’Хопер-Инвест’
8) Леня Голубков
9) Егор Гайдар
10) Ваучер
+24
-10
+14
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Under
Ответ Kazachok__
Алексей Немов на 6-м месте между бузовыми и ивлеевыми это какой-то баг системы? Почему легенда не самого медийного вида спорта, тем более 20-летней давности, на слуху у современных подростков?
может, это тиктокер какой?
+8
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Второй эксперт
Аутсайдерам нужно посмотреть на первые 2 строчки и сделать выводы: может быть, они недостаточно лудоманят или игнорируют ставки на спорт
+3
0
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Witch Doctor
Подростки своей то голове не доверяют, куда уж спрашивать об остальных…
+5
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Денис Чибиряк
списочек...
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Pink Floyd1276
Кринж
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Booligan
Расслабьтесь, Алексей Немов это тиктокер, а Александр Овечкин - популярный стендапер
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Виталий Коваленко
Ответ Артём Горбенко
очень сомнительно хоккей и в США-то "стареет", а в России молодёжи он вообще не особо интересен, особенно НХЛ в основном, следят только ребята, которые сами им занимаются (пишу, как человек, сам занимавшийся не так давно хоккеем)
спорно, нхл вполне норм освещается
+3
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Ярик01
Кошелёк бы доверили или спиной в бане могут повернулся?
Что за "доверие"?
+1
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Честный контроль
Когда тебя нет ни в одном рейтинге, продюссеры могут придумать рейтинг в который ты точно войдешь.
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Евгений Мешков
интересно насколько данный список совпадает с предпочтениями сотрудников данного ресурса?
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Андрей Винтовой
Ответ Kazachok__
Алексей Немов на 6-м месте между бузовыми и ивлеевыми это какой-то баг системы? Почему легенда не самого медийного вида спорта, тем более 20-летней давности, на слуху у современных подростков?
Потому что этот рейтинг выдумывали люди за 40. Ни о каком Немове подростки не знают, конечно
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Леван Мкртчян
Ответ Kazachok__
Алексей Немов на 6-м месте между бузовыми и ивлеевыми это какой-то баг системы? Почему легенда не самого медийного вида спорта, тем более 20-летней давности, на слуху у современных подростков?
Тоже удивился.Кроме того , что в сети стало вирусным видео с известной ситуацией на олимпиаде, где Немов успокаивает публику, освистывающую судей -- нет объяснений.
Может подростки на этом залипли и стали интересоваться тем, кто он такой
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Александр Колосов
Ответ Леван Мкртчян
Если бы такой опрос проводили в 90-х , то первая десятка рейтинга выглядела бы приблизительно так 1) Кашпировский 2) Алан Чумак 3) Мавроди 4) Богдан Титомир 5) Маленький из Иванушек 6) Чубайс 7) Весь ’Хопер-Инвест’ 8) Леня Голубков 9) Егор Гайдар 10) Ваучер
Комментарий удален пользователем
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memphis
Как это рейтинг доверия и без Путина? Что-то сломалось в системе?)
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Блистательно
Ну то, что нынешнее поколение молодое не большого ума, это очевидно
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AminO2
Петров, получается, 3-й, а Боширов в десятку попал?
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Фёдор Кузнецов
Где бы мы ещё в 1 рейтинге увидели Бузову, Крида, Ивлееву,Немова и Овечкина
+5
-5
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Алекс Ну
Я один такой, кто не знает таких как Крид, Кока и Ивлеева?
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toxa3006
А что они все доверяют Криду?
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Леван Мкртчян
Коке я бы доверять не стал, особенно если она смешана с содой
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