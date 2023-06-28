«Вашингтон» начнет новый чемпионат НХЛ домашним матчем с «Питтсбургом». Сезон станет для Овечкина и Кросби 19-м в лиге

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ календарь Хоккей

«Вашингтон» начнет новый сезон НХЛ домашним матчем с «Питтсбургом».

Лига опубликовала календарь сезона-2023/24. 

«Вашингтон» откроет сезон домашним матчем с «Питтсбургом» (13 октября).

Капитаны команд – Александр Овечкин и Сидни Кросби – выступают в НХЛ с 2005 года. Следующий сезон станет для обоих 19-м в лиге. 

В активе 37-летнего россиянина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. У рекордсмена НХЛ Уэйна Гретцки – 894. 

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
Там, как бы и Малкин не далеко…
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