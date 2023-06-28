«Вашингтон» начнет новый чемпионат НХЛ домашним матчем с «Питтсбургом». Сезон станет для Овечкина и Кросби 19-м в лиге

«Вашингтон» начнет новый сезон НХЛ домашним матчем с «Питтсбургом».

Лига опубликовала календарь сезона-2023/24.

« » откроет сезон домашним матчем с « » (13 октября).

Капитаны команд – Александр Овечкин и Сидни Кросби – выступают в НХЛ с 2005 года. Следующий сезон станет для обоих 19-м в лиге.

В активе 37-летнего россиянина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. У рекордсмена НХЛ Уэйна Гретцки – 894.