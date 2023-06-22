ЦСКА и «Динамо» разыграют «Братский кубок» в июле в честь 100-летия обществ

ЦСКА и «Динамо» сыграют несколько товарищеских матчей между собой летом.

По информации «РБ Спорт», в июле московские клубы разыграют «Братский кубок» в честь 100-летия спортивных обществ « » и .

Первый матч состоится 8 июля на « », ответная встреча – на « ». Игра, возможно, состоится на следующий день, 9 июля.

ЦСКА по итогам сезона занял 2-е место в Мир и выиграл Фонбет Кубок России. «Динамо» стало 9-м в чемпионате.