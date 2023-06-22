ЦСКА и «Динамо» разыграют «Братский кубок» в июле в честь 100-летия обществ
ЦСКА и «Динамо» сыграют несколько товарищеских матчей между собой летом.
По информации «РБ Спорт», в июле московские клубы разыграют «Братский кубок» в честь 100-летия спортивных обществ «Динамо» и ЦСКА.
Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная встреча – на «ВТБ Арене». Игра, возможно, состоится на следующий день, 9 июля.
ЦСКА по итогам сезона занял 2-е место в Мир РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России. «Динамо» стало 9-м в чемпионате.
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