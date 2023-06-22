ЦСКА и «Динамо» разыграют «Братский кубок» в июле в честь 100-летия обществ

Теги ЦСКА ВТБ Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва ВЭБ Арена Футбол

ЦСКА и «Динамо» сыграют несколько товарищеских матчей между собой летом.

По информации «РБ Спорт», в июле московские клубы разыграют «Братский кубок» в честь 100-летия спортивных обществ «Динамо» и ЦСКА.

Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», ответная встреча – на «ВТБ Арене». Игра, возможно, состоится на следующий день, 9 июля.

ЦСКА по итогам сезона занял 2-е место в Мир РПЛ и выиграл Фонбет Кубок России. «Динамо» стало 9-м в чемпионате.

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13 комментариев

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mastersolist
Внезапно у Динамо появился шанс взять наконец то трофей
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Faust Doc
Хороший пример объединяющей силы футбола!
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feelthedroom@mail.ru
Так вот про победу в каком кубке говорил Смолов.
+10
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Новый тренер ФК Спартак
зенит разыграет с сочами и оренбургами сутормина
+8
-6
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Давид Agabekyan
Ответ Новый тренер ФК Спартак
зенит разыграет с сочами и оренбургами сутормина
А почему главный фарм не позвали? Или Спартак и с этого турнира снялся?
+9
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Bucefall
а в 2011 тогда чье столетие праздновали. ОЛЛС?
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feelthedroom@mail.ru
Пацаны , выиграем Братский кубок , отвечаю
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Илья Гордеев
Это кубок, брат.
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Shadow1882
Хорошее дело
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__flavius__
ну теперь осталось динамикам и этот трофей нам проиграть и сезон вообще огонь получится )
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