Агент Гусева: «Ни с одним клубом КХЛ в переговоры не вступали. Планируем отталкиваться от того, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ»

Агент Никиты Гусева высказался о будущем игрока.

«Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, от этого и планируем отталкиваться.

Если говорить про , то интересны клубы московского региона. Однако на сегодняшний день ни с одним клубом КХЛ мы не вступали в переговоры по Никите.

Нужно четкое понимание по ситуации с . Думаю, что вопрос решится где-то после начала июля», – сказал .