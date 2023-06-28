Агент Гусева: «Ни с одним клубом КХЛ в переговоры не вступали. Планируем отталкиваться от того, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ»

Теги НХЛ КХЛ Никита Гусев Александр Черных Чемпионат.com Хоккей

Агент Никиты Гусева высказался о будущем игрока.

«Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, от этого и планируем отталкиваться.

Если говорить про КХЛ, то Гусеву интересны клубы московского региона. Однако на сегодняшний день ни с одним клубом КХЛ мы не вступали в переговоры по Никите.

Нужно четкое понимание по ситуации с НХЛ. Думаю, что вопрос решится где-то после начала июля», – сказал Александр Черных.

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12 комментариев

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Сергей Орлов
Перевожу с агентского на русский: Дайте больше денег, а то в НХЛ уедем! (нет).
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Maks Bynin
сомневаюсь, что для Никиты что-то будет на рынке в НХЛ
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Глеб Римский
Несмотря на неудачи за океаном, не оставлять попытки зацепиться за шанс играть в лиге лучших - достойно уважения
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Белый офицер
То что будет происходить на рынке НХЛ вас не касается.
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Антон Круть
Гусеву уже фактически - 31, сказки про НХЛ от агента - попытка выбить больше тут
В НХЛ - может быть на двустороннюю минималку кто-нибудь взял, но непонятно зачем это ни Гусеву, ни скорее всего клубу НХЛ, получающего немолодого, мягкого игрока с невысокой скоростью для АХЛ
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Максим
Ответ Глеб Римский
Несмотря на неудачи за океаном, не оставлять попытки зацепиться за шанс играть в лиге лучших - достойно уважения
Хз, в его случае как раз таки надо бы оставить попытки. У него был отличный шанс , не смог.
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Олег Мохов
Ответ Clever_mind
Гусев думает, что за МКАДом жизни нет
там денег нет
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Clever_mind
Гусев думает, что за МКАДом жизни нет
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Евгений Исаев
Гусь НХЛ(у) - не товарищ! Ну не тащит он тех скоростей! Пора снять розовые очки и играть в КХЛ.
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sergei tur
Ответ Глеб Римский
Несмотря на неудачи за океаном, не оставлять попытки зацепиться за шанс играть в лиге лучших - достойно уважения
ну нетянет он там какое уважения туда сюда бегает..
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Евгений Исаев
Ответ Владислав Григорьев
31 это еще средний возраст,до 45 лет спокойно можно играть, сказки про возраст при себе оставь
Профессионалом нужно быть, а не мастером и начинать в 20-25, а не в 31, ну, чтобы до 45 играть. Свои фантазии при себе держи!
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