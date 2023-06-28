Агент Гусева: «Ни с одним клубом КХЛ в переговоры не вступали. Планируем отталкиваться от того, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ»
Агент Никиты Гусева высказался о будущем игрока.
«Сейчас мы смотрим на то, что будет происходить на рынке свободных агентов НХЛ, от этого и планируем отталкиваться.
Если говорить про КХЛ, то Гусеву интересны клубы московского региона. Однако на сегодняшний день ни с одним клубом КХЛ мы не вступали в переговоры по Никите.
Нужно четкое понимание по ситуации с НХЛ. Думаю, что вопрос решится где-то после начала июля», – сказал Александр Черных.
В НХЛ - может быть на двустороннюю минималку кто-нибудь взял, но непонятно зачем это ни Гусеву, ни скорее всего клубу НХЛ, получающего немолодого, мягкого игрока с невысокой скоростью для АХЛ