Бурмистров о переходе в «Спартак»: «Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву»

Александр Бурмистров сообщил, что у него была возможность уехать в НХЛ.

«Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву, в «Спартак».

Главный тренер команды [ ] был заинтересован в этом, так как он позвал меня в «Спартак», – сказал нападающий « » Бурмистров.

Агент Бурмистрова об НХЛ: «Александр подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения, мог потерять сезон – без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ»