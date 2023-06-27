Бурмистров о переходе в «Спартак»: «Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву»

Теги Спартак Алексей Жамнов НХЛ КХЛ Александр Бурмистров ТАСС Хоккей

Александр Бурмистров сообщил, что у него была возможность уехать в НХЛ.

«Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву, в «Спартак».

Главный тренер команды [Алексей Жамнов] был заинтересован в этом, так как он позвал меня в «Спартак», – сказал нападающий «Спартака» Бурмистров.

Агент Бурмистрова об НХЛ: «Александр подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения, мог потерять сезон – без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ»

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9 комментариев

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папа Джо
у меня была возможность тр@хнуть Марго Робби
но я всё взвесил и решил спать с Манькой из соседнего подъезда
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HockeyMan
Ну это уже даже не смешно. Кого этой лапшой тут кормят?)
Ну ладно перед контрактом по выпендриваться, но сейчас то к чему врать?)
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bold
Будущий Бабаев
+4
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+4
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dosatuy
Ну да, ну да была возможность... Была бы, только пятки сверкали.
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Klinsmann32
предлагали мерс, купил за те же деньги москвич)
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samm
мне тоже звонили вчера из Даллас, но я пишу тут коментарии.........решил не брать трубку
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antistar-Z
А в НХЛ что делать? Сервисменом?
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HockeyMan
Ответ Klinsmann32
предлагали мерс, купил за те же деньги москвич)
Ну это уже лукавство. За тоже деньги не купить.

Хотя если вы сравниваете цену нового москвича с 8-ми летним мерсом - то да
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Klinsmann32
Ответ HockeyMan
Ну это уже лукавство. За тоже деньги не купить. Хотя если вы сравниваете цену нового москвича с 8-ми летним мерсом - то да
да понятно, что лукавство) просто его слова звучат так же) я думаю, что он тоже лукавит
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