Бурмистров о переходе в «Спартак»: «Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву»
Александр Бурмистров сообщил, что у него была возможность уехать в НХЛ.
«Была возможность уехать в НХЛ, но все взвесили и решили переехать в Москву, в «Спартак».
Главный тренер команды [Алексей Жамнов] был заинтересован в этом, так как он позвал меня в «Спартак», – сказал нападающий «Спартака» Бурмистров.
Агент Бурмистрова об НХЛ: «Александр подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения, мог потерять сезон – без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ»
но я всё взвесил и решил спать с Манькой из соседнего подъезда
Ну ладно перед контрактом по выпендриваться, но сейчас то к чему врать?)
Хотя если вы сравниваете цену нового москвича с 8-ми летним мерсом - то да