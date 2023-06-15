Губерниев о Ротенберге: «Не удивился, если бы строил «Силу Сибири», а он – тренер СКА. Роман оставил благоприятное впечатление как человек, влюбленный в хоккей»

Теги СКА Алексей Жамнов Дмитрий Губерниев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Дмитрий Губерниев заявил, что с уважением относится к Роману Ротенбергу.

– Интересно ваше мнение о Романе Ротенберге. Как вы к нему относитесь?

– С уважением к нему отношусь. Человек с такой фамилией мог бы заниматься чем угодно, кроме хоккея.

Я бы не удивился, если бы он строил «Силу Сибири», был одним из подрядчиков, а он тренер команды СКА.

Очень трудолюбивый парень, который пытается учиться, любит хоккей и свою работу. Я желаю ему успеха. Видно, что он живет этим делом.

– Вы с ним лично общались?

– Да, он у меня два раза был на прямом эфире.

И это единственный такой прецедент, когда Роман Борисович приходил в прямой эфир. Потому что ему интересно со мной общаться, как и другим людям спорта.

Я с ним с огромным удовольствием поговорил и поговорю еще. Как человек, влюбленный в хоккей, он оставил благоприятное впечатление.

Вот, например, Алексей Жамнов, с которым я хорошо знаком, больше года обещает прийти на эфир, но не приходит. Видимо, ему сказать нечего.

А Роману Ротенбергу есть что сказать. Одно дело разговаривать тет-а-тет, а другое – в присутствии целой страны.

Когда тренеру сборной, пусть даже не играющей, нечего сказать – это странно, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

13 комментариев

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Ну идите, ребятки.
Номер 69.
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Clever_mind
Может лучше комментировать биатлон ?
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Анюточка Колыханова
этот уж знает всегда, кому надо лизать
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Олег
Димас хорош Роме нализывать.
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Амфитрион
Ну еще бы заслуженный жополиз всия Руси сказал что-нибудь другое о том кто сильнее и опаснее его. Димон может издеваться только над более слабыми.
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Melnikov1968
Встретились два павлина. Хвосты распушили, а петь и летать не могут
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Bartez1986
ну так Силу Сибири строить надо, а в роли тренера СКА достаточно на бортик запрыгнуть и про систему поразглагольствовать
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Андрей Андреев
Так он и так строит между матчами,только не афиширует.
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Evgeny Sementsov
Лучшего комплимента для Жамнова и не придумать.
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Strannix
Ротенберг человек влюблённый в себя
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Костя Кот
друг друга по кругу. фетисов, губа, йозе, матыцин, кожевников. такая вот группавушка
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N-6 AlexanderX
Когда Алины трубку не берут, то приходится в#лиз#вать Гогиевнам, Юркиссам и Роме Борисовичу. Три раза КУ.
"Робин - Гуд" из Матча -Туве, который знает, кому и когда.
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Dinamik1
Ждем когда Ротенберг похвалит губера.Так они и стали популярными людьми.
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