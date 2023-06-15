Губерниев о Ротенберге: «Не удивился, если бы строил «Силу Сибири», а он – тренер СКА. Роман оставил благоприятное впечатление как человек, влюбленный в хоккей»
Дмитрий Губерниев заявил, что с уважением относится к Роману Ротенбергу.
– Интересно ваше мнение о Романе Ротенберге. Как вы к нему относитесь?
– С уважением к нему отношусь. Человек с такой фамилией мог бы заниматься чем угодно, кроме хоккея.
Я бы не удивился, если бы он строил «Силу Сибири», был одним из подрядчиков, а он тренер команды СКА.
Очень трудолюбивый парень, который пытается учиться, любит хоккей и свою работу. Я желаю ему успеха. Видно, что он живет этим делом.
– Вы с ним лично общались?
– Да, он у меня два раза был на прямом эфире.
И это единственный такой прецедент, когда Роман Борисович приходил в прямой эфир. Потому что ему интересно со мной общаться, как и другим людям спорта.
Я с ним с огромным удовольствием поговорил и поговорю еще. Как человек, влюбленный в хоккей, он оставил благоприятное впечатление.
Вот, например, Алексей Жамнов, с которым я хорошо знаком, больше года обещает прийти на эфир, но не приходит. Видимо, ему сказать нечего.
А Роману Ротенбергу есть что сказать. Одно дело разговаривать тет-а-тет, а другое – в присутствии целой страны.
Когда тренеру сборной, пусть даже не играющей, нечего сказать – это странно, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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