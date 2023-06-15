Губерниев о Ротенберге: «Не удивился, если бы строил «Силу Сибири», а он – тренер СКА. Роман оставил благоприятное впечатление как человек, влюбленный в хоккей»

Дмитрий Губерниев заявил, что с уважением относится к Роману Ротенбергу.

– Интересно ваше мнение о Романе Ротенберге. Как вы к нему относитесь?

– С уважением к нему отношусь. Человек с такой фамилией мог бы заниматься чем угодно, кроме хоккея.

Я бы не удивился, если бы он строил «Силу Сибири», был одним из подрядчиков, а он тренер команды .

Очень трудолюбивый парень, который пытается учиться, любит хоккей и свою работу. Я желаю ему успеха. Видно, что он живет этим делом.

– Вы с ним лично общались?

– Да, он у меня два раза был на прямом эфире.

И это единственный такой прецедент, когда Роман Борисович приходил в прямой эфир. Потому что ему интересно со мной общаться, как и другим людям спорта.

Я с ним с огромным удовольствием поговорил и поговорю еще. Как человек, влюбленный в хоккей, он оставил благоприятное впечатление.

Вот, например, , с которым я хорошо знаком, больше года обещает прийти на эфир, но не приходит. Видимо, ему сказать нечего.

А Роману Ротенбергу есть что сказать. Одно дело разговаривать тет-а-тет, а другое – в присутствии целой страны.

Когда тренеру сборной, пусть даже не играющей, нечего сказать – это странно, – сказал комментатор «Матч ТВ» .