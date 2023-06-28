Билялетдинов о новом контракте с «Ак Барсом»: «Надо довести дело до конца. У команды есть потенциал. Надо попытаться еще раз решить задачу по завоеванию Кубка Гагарина»
Зинэтула Билялетдинов рассказал, почему вернулся к работе на посту тренера «Ак Барса».
– Почему в конце прошлого года решили вновь встать на лавку?
– Я долго думал об этом, решение далось не совсем просто. Меня полностью устраивала должность советника исполнительного директора, потому что, с одной стороны, была работа, с другой – свобода.
Когда пришлось определяться с должностью главного тренера, решил отработать до конца сезона. Хотелось помочь молодым ребятам. В «Ак Барсе» подобрался хороший коллектив, добротный состав. Я подумал: будет очень обидно, если все это пойдет насмарку и команда не добьется результата.
После сезона планировал вернуться на должность советника, но ситуация сложилась таким образом, что мне это не удалось (улыбается).
– Почему?
– У нас сложилась хорошая команда, крепкий коллектив с отличной атмосферой. Я понял, что надо довести дело до конца.
У этой команды есть потенциал. Надо попытаться еще раз решить задачу по завоеванию Кубка Гагарина и звания чемпиона России, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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