Билялетдинов о новом контракте с «Ак Барсом»: «Надо довести дело до конца. У команды есть потенциал. Надо попытаться еще раз решить задачу по завоеванию Кубка Гагарина»

Зинэтула Билялетдинов рассказал, почему вернулся к работе на посту тренера «Ак Барса».

– Почему в конце прошлого года решили вновь встать на лавку?

– Я долго думал об этом, решение далось не совсем просто. Меня полностью устраивала должность советника исполнительного директора, потому что, с одной стороны, была работа, с другой – свобода.

Когда пришлось определяться с должностью главного тренера, решил отработать до конца сезона. Хотелось помочь молодым ребятам. В « » подобрался хороший коллектив, добротный состав. Я подумал: будет очень обидно, если все это пойдет насмарку и команда не добьется результата.

После сезона планировал вернуться на должность советника, но ситуация сложилась таким образом, что мне это не удалось (улыбается).

– Почему?

– У нас сложилась хорошая команда, крепкий коллектив с отличной атмосферой. Я понял, что надо довести дело до конца.

У этой команды есть потенциал. Надо попытаться еще раз решить задачу по завоеванию Кубка Гагарина и звания чемпиона России, – сказал главный тренер «Ак Барса».