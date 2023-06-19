Константин Лучевников: «Билялетдинов – человек-легенда. Пытаешься впитывать каждое слово этого тренера»

Константин Лучевников поделился впечатлениями от работы с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Благодарны Зинэтуле Билялетдинову за доверие?

– Безусловно, благодарен. Пытаешься впитывать каждое слово этого тренера. Каждый раз я внимательно слушаю и стараюсь соответствовать уровню, чтобы его не разочаровать. Билялетдинов – это человек-легенда.

– Что изменил Билялетдинов, когда появился в команде?

– В начале сезона меня не было в команде, поэтому мне трудно ответить. Думаю, Билялетдинов улучшил дисциплину. И сами ребята уже поняли, что сезон нельзя провалить и надо вытаскивать его любимыми путями, что необходимо выйти в плей-офф и достойно там отыграть.

– Дисциплина в раздевалке или на площадке?

– Из раздевалки все потом переносится на площадку. Сначала каждый должен спрашивать с себя в быту – какие задачи стоят на сезон и что надо сделать, чтобы их выполнить. Из этого появляется командная целостность на льду.

– Что отличает Билялетдинова как тренера?

– Дисциплина и выполнение задания. Не слышал, чтобы Билялетдинов переходил на личности. Если какие-то конкретные ошибки, то лично объяснит, покажет видео и расскажет помощникам, которые уже доносят каждому игроку, – сказал защитник « » Лучевников.