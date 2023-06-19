Константин Лучевников: «Билялетдинов – человек-легенда. Пытаешься впитывать каждое слово этого тренера»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Константин Лучевников Хоккей

Константин Лучевников поделился впечатлениями от работы с Зинэтулой Билялетдиновым.

– Благодарны Зинэтуле Билялетдинову за доверие?

– Безусловно, благодарен. Пытаешься впитывать каждое слово этого тренера. Каждый раз я внимательно слушаю и стараюсь соответствовать уровню, чтобы его не разочаровать. Билялетдинов – это человек-легенда.

– Что изменил Билялетдинов, когда появился в команде?

– В начале сезона меня не было в команде, поэтому мне трудно ответить. Думаю, Билялетдинов улучшил дисциплину. И сами ребята уже поняли, что сезон нельзя провалить и надо вытаскивать его любимыми путями, что необходимо выйти в плей-офф и достойно там отыграть.

– Дисциплина в раздевалке или на площадке?

– Из раздевалки все потом переносится на площадку. Сначала каждый должен спрашивать с себя в быту – какие задачи стоят на сезон и что надо сделать, чтобы их выполнить. Из этого появляется командная целостность на льду.

– Что отличает Билялетдинова как тренера?

– Дисциплина и выполнение задания. Не слышал, чтобы Билялетдинов переходил на личности. Если какие-то конкретные ошибки, то лично объяснит, покажет видео и расскажет помощникам, которые уже доносят каждому игроку, – сказал защитник «Ак Барса» Лучевников.

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2 комментария

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Адекватник
В аэропорту его как-то встретил после увольнения из сборной, спустя несколько месяцев, когда на него много лилось. Перекинулись парой фраз. Произвел впечатление очень крутого мужика. Просто очень крутого. Масштаб личности - очень большой.
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