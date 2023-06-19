Терещенко о том, что Малкин притащил сборную к золоту на ЧМ-2012: «Женя – большой мастер, но ему сильно помогали Пережогин и Попов. Один он бы ничего не смог сделать»
Алексей Терещенко поделился воспоминаниями о ЧМ по хоккею-2012.
– С приходом Билялетдинова что-то серьезно изменилось в сборной?
– Нет, по сути ничего. Такая же классная атмосфера была в команде. А на чемпионате мира-2012 Зинэтула Хайдарович собрал коллектив, который катком прошел по своим соперникам, хотя это было непросто. Да, канадцы поехали не такие сильные, но шведы собрали звездный коллектив на домашнем турнире.
– Вспоминая этот чемпионат мира, многие говорят, что приехал Малкин и притащил эту команду к золоту. Не обидно?
– Не то что обидно, скорее, неправильно. Думаю, и сам Женя это понимает, осознает, что кроме него работал и весь коллектив.
Да, Малкин – большой мастер, но даже в звене ему очень сильно помогали Пережогин и Попов. Один без партнеров он бы ничего не смог сделать.
И потом в Швейцарии еще играли Овечкин, Семин, Паша Дацюк. Та еще команда собралась… Просто для меня 2012-й год – немного другой статус. Уже за 30 перевалило, другое восприятие, многое прошел и знал. А топ – вершина для меня не буду лукавить – Квебек, – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.
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