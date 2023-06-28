Генменеджер «Кингс» о Дюбуа: «Элитный двусторонний центр с уникальным набором навыков. Мы очень рады, что заполучили игрока такого калибра»

Генменеджер «Лос-Анджелеса» доволен подписанием 8-летнего контракта с Пьером-Люком Дюбуа.

25-летний форвард подписал 8-летний контракт с «Виннипегом» на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс».

«Дюбуа – элитный двусторонний центр с уникальным набором навыков. Мы очень рады, что он присоединился к нашей команде и подписал долгосрочный контракт.

За последние несколько сезонов он доказал, что может вносить свой вклад во все аспекты игры. Мы очень рады, что заполучили игрока такого калибра», – сказал .

«Виннипег» подписал Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на Иафалло, Виларди, Купари и драфт-пик