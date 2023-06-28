Генменеджер «Кингс» о Дюбуа: «Элитный двусторонний центр с уникальным набором навыков. Мы очень рады, что заполучили игрока такого калибра»

Теги Лос-Анджелес Роб Блэйк НХЛ Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Генменеджер «Лос-Анджелеса» доволен подписанием 8-летнего контракта с Пьером-Люком Дюбуа.

25-летний форвард подписал 8-летний контракт с «Виннипегом» на 68 миллионов долларов, после чего канадский клуб обменял его в «Кингс».

«Дюбуа – элитный двусторонний центр с уникальным набором навыков. Мы очень рады, что он присоединился к нашей команде и подписал долгосрочный контракт. 

За последние несколько сезонов он доказал, что может вносить свой вклад во все аспекты игры. Мы очень рады, что заполучили игрока такого калибра», – сказал Роб Блэйк

«Виннипег» подписал Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменял его в «Лос-Анджелес» на Иафалло, Виларди, Купари и драфт-пик

6 комментариев

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oberkorn
Дикая переплата
+4
0
+4
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Garikus89
Ответ SmilingBy
Дюбуа действительно двусторонний центр?
С претензией максимум. Какой тувей может быть из игрока с 45% на точке за карьеру и потерями на треть больше перехватов)
+3
0
+3
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VintDV
Ценой всего? Отдать 3 игроков основы. Виларди так по мне вскоре звездой станет.
+1
0
+1
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SmilingBy
Дюбуа действительно двусторонний центр?
0
0
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Maxim Shumov
Ладно хоть не за 12 подписали этого элитного ту-вея
0
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lexakarabut
Ответ VintDV
Ценой всего? Отдать 3 игроков основы. Виларди так по мне вскоре звездой станет.
двух, Купари толком не играл, время покажет чего их него вырастет или нет
0
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