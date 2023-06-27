«Виннипег» подпишет Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменяет его в «Лос-Анджелес» (Крис Джонстон)

Теги возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Крис Джонстон Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа может подписать контракт на 8 лет и 68 млн долларов.

По данным инсайдера TSN Криса Джонстона, игрок продлит соглашение с «Виннипегом» на 8 лет, после чего клуб обменяет его в «Лос-Анджелес».

Зарплата составит 8,5 млн долларов в год в среднем.

Дюбуа набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

«Виннипег» обсуждает обмен Дюбуа в «Лос-Анджелес» на Виларди, Иафалло и другие активы

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9 комментариев

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Белый офицер
Блейк чудит. За такую сумму и компенсацию (Виларди, Купари и Аяфелло) мог спокойно брать топ вратаря (Хеллибака) а он берет чудака который нормально играет раз в 4 матча и в любой момент его может переключить и он попросит обмена.
+10
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БУГАЙ
виларди жалко отдавать
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arsenal.ave
Показалось
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RoyJones
Ответ Белый офицер
Блейк чудит. За такую сумму и компенсацию (Виларди, Купари и Аяфелло) мог спокойно брать топ вратаря (Хеллибака) а он берет чудака который нормально играет раз в 4 матча и в любой момент его может переключить и он попросит обмена.
Вообще очень странный обмен. И очень дорого для ЛА
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Второй эксперт
Ответ arsenal.ave
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Дзюбуа?
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Michael 1994
Квебекуа не в Хабс, он не настоящий Квебекуа
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Cbj Fan
Посмотрим, ЛА не Джетс, команда в целом получше.
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Летучий финн
Развели ЛАК по-моему
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