«Виннипег» подпишет Дюбуа на 8 лет и 68 млн долларов и обменяет его в «Лос-Анджелес» (Крис Джонстон)

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа может подписать контракт на 8 лет и 68 млн долларов.

По данным инсайдера TSN Криса Джонстона, игрок продлит соглашение с «Виннипегом» на 8 лет, после чего клуб обменяет его в «Лос-Анджелес».

Зарплата составит 8,5 млн долларов в год в среднем.

Дюбуа набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

«Виннипег» обсуждает обмен Дюбуа в «Лос-Анджелес» на Виларди, Иафалло и другие активы