«Виннипег» обсуждает обмен Дюбуа в «Лос-Анджелес» на Виларди, Иафалло и другие активы

Теги возможные переходы Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Алекс Иафалло Габриэль Виларди Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа близок к переходу в «Лос-Анджелес».

«Кингс» и «Виннипег» приблизились к переговорах, итогом которых может стать переход нападающего в калифорнийский клуб.

В случае договоренности «Джетс» могут получить нападающих Габриэла Виларди и Алекса Иафалло. Также в сделке будут задействованы и другие активы.

Таким образом, если «Лос-Анджелес» заполучит Пьер-Люка Дюбуа, то, вероятно, подпишет с игроком длительное соглашение.

Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.

Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.

15 комментариев

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Максим Макеев
много за него
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Strannix
Для пегов отличный вариант
+4
0
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Alexey Alexeev
Ответ Strannix
Для пегов отличный вариант
Главное,чтобы Иафалло и Ко не разбежались
+3
0
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АРХАТ
Всё носятся с ним, а он ни разу даже 65 очков не набирал и даже топ-50 бомбардиров не попадал.
+4
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rjrjy
Ответ Максим Макеев
много за него
Так неизвестно же, какие ещё активы будут. Может, и Виннипег в добавок что-нибудь накинет.
+3
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Strannix
Ответ rjrjy
Как-то надоели уже такие инсайды, в которых раскрываются все основные детали сделки. Вроде хочется отреагировать и оценить обмен, но надо дождаться подтверждения и узнать подробности. А потом появляется официальная новость, в которой сказано всё то же самое (плюс, возможно, добавляется информация про какой-нибудь пик пятого раунда драфта), а всё уже всё обсудили, да и никаких новых эмоций не появляется. Это терпимо, когда новости идут непрерывным потоком (в день открытия рынка СА или во время драфта) и официальные обявления приходят в течение часа. А так вообще непонятно, в какой стадии находятся переговоры и когда будет известен итог.
Так это же реально прикольно, сем больше новостей тем лучше, и в конце можно сравнить, что было изначально и что получили в конце
+2
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Maxim Shumov
Много Джетс просят
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rjrjy
Как-то надоели уже такие инсайды, в которых раскрываются все основные детали сделки. Вроде хочется отреагировать и оценить обмен, но надо дождаться подтверждения и узнать подробности. А потом появляется официальная новость, в которой сказано всё то же самое (плюс, возможно, добавляется информация про какой-нибудь пик пятого раунда драфта), а всё уже всё обсудили, да и никаких новых эмоций не появляется. Это терпимо, когда новости идут непрерывным потоком (в день открытия рынка СА или во время драфта) и официальные обявления приходят в течение часа. А так вообще непонятно, в какой стадии находятся переговоры и когда будет известен итог.
+1
-1
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LOsP06GH
Что курит Генмен лосей неизвестно, Предлагал бы сразу Кемпе.
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Bratsk Bruins
Что-то как-то не равноценно пока.
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ARoman91
Ответ АРХАТ
Всё носятся с ним, а он ни разу даже 65 очков не набирал и даже топ-50 бомбардиров не попадал.
Франкофон же, а с ними всегда проблемы
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rjrjy
Ответ Strannix
Так это же реально прикольно, сем больше новостей тем лучше, и в конце можно сравнить, что было изначально и что получили в конце
Ну не знаю. Когда инсайд в точностью совпадает с реальностью, как в случае с контрактом Джордана Стаала, ничего сравнить не получится. В ситуации с Дюбуа можно порассуждать какие ещё активы будут включены в обмен, а вероятность того сделка состоится и в ней в итоге не будет Виларди или Иафалло, довольно низкая. Будет круто, если в конце кого-то из них заменят, например, на Байфилда. Но что-то я не припомню эпизодов, когда инсайды, появившиеся не во время какой-нибудь суеты за 3 минуты до дедлайна, оказываются на 65% верными, а на 35% - нет. Обычно об изменениях, произошедших в процессе переговоров между клубами, мы узнаём постфактум.
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T0ughguy
Ответ LOsP06GH
Что курит Генмен лосей неизвестно, Предлагал бы сразу Кемпе.
Можно еще добавить Копитара с удержанием 6 лямов в платежке ЛА.
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