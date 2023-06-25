«Виннипег» обсуждает обмен Дюбуа в «Лос-Анджелес» на Виларди, Иафалло и другие активы

Пьер-Люк Дюбуа близок к переходу в «Лос-Анджелес».

«Кингс» и « » приблизились к переговорах, итогом которых может стать переход нападающего в калифорнийский клуб.

В случае договоренности «Джетс» могут получить нападающих и . Также в сделке будут задействованы и другие активы.

Таким образом, если « » заполучит , то, вероятно, подпишет с игроком длительное соглашение.

Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.

Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.