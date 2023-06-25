«Виннипег» обсуждает обмен Дюбуа в «Лос-Анджелес» на Виларди, Иафалло и другие активы
Пьер-Люк Дюбуа близок к переходу в «Лос-Анджелес».
«Кингс» и «Виннипег» приблизились к переговорах, итогом которых может стать переход нападающего в калифорнийский клуб.
В случае договоренности «Джетс» могут получить нападающих Габриэла Виларди и Алекса Иафалло. Также в сделке будут задействованы и другие активы.
Таким образом, если «Лос-Анджелес» заполучит Пьер-Люка Дюбуа, то, вероятно, подпишет с игроком длительное соглашение.
Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает на зарплату в размере девяти миллионов долларов в год по новому контракту.
Канадский нападающий набрал 63 (27+36) очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне.
15 комментариев