Макдэвид – 2-й игрок в истории после Овечкина, получивший «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» в один год. Он повторил рекорд НХЛ, выиграв 4 приза за сезон
Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ по количеству индивидуальных наград за сезон.
Капитан «Эдмонтона» стал седьмым игроком в истории лиги, получившим четыре приза за сезон.
Ранее это удалось Бобби Орру (сезон-1969/70), Ги Лефлеру (1976/77), Уэйну Гретцки (1984/85), Марио Лемье (1992/93), Александру Овечкину (2007/08) и Кэри Прайсу (2014/15).
Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру, 153 очка), «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу, 64 шайбы), «Харт Трофи» (самому ценному игроку от журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучшему игроку сезона по версии хоккеистов).
Он стал вторым игроком в истории НХЛ после Овечкина, выигравшим эти призы в один год. Отметим, что «Ришар Трофи» вручается с 1999 года.
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