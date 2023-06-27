Макдэвид – 2-й игрок в истории после Овечкина, получивший «Арт Росс Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» в один год. Он повторил рекорд НХЛ, выиграв 4 приза за сезон

Теги Эдмонтон Марио Лемье Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Кэри Прайс Ги Лефлер рекорды Бобби Орр Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ по количеству индивидуальных наград за сезон.

Капитан «Эдмонтона» стал седьмым игроком в истории лиги, получившим четыре приза за сезон. 

Ранее это удалось Бобби Орру (сезон-1969/70), Ги Лефлеру (1976/77), Уэйну Гретцки (1984/85), Марио Лемье (1992/93), Александру Овечкину (2007/08) и Кэри Прайсу (2014/15).

Макдэвид выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру, 153 очка), «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу, 64 шайбы), «Харт Трофи» (самому ценному игроку от журналистов) и «Тед Линдсей Эворд» (лучшему игроку сезона по версии хоккеистов). 

Он стал вторым игроком в истории НХЛ после Овечкина, выигравшим эти призы в один год. Отметим, что «Ришар Трофи» вручается с 1999 года.

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3 комментария

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Bartez1986
ждём комментариев от эскпертов, что Ови - обычная пулялка
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Bratsk Bruins
Напомните, а у Прайса какие были? Везина понятно.
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NACfoRekcuF
Молодец бегунок, наверно не совсем бесполезный.
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