Майоров о переходе Бурмистрова в «Спартак»: «Рынок так скуден, что и выбрать-то особо некого. Остается надежда, что он будет хорошо играть»

Теги Спартак Борис Майоров КХЛ Александр Бурмистров Матч ТВ Хоккей

Борис Майоров высказался о переходе Александра Бурмистрова в «Спартак».

«Если «Спартак» его подписывает, это значит, в клубе надеются, что он принесет пользу. Других вариантов просто нет.

Наш хоккейный рынок на сегодняшний день так скуден, что и выбрать-то особо некого. Бурмистров – фамилия известная, звучная. Остается надежда, что он будет хорошо играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Майоров.

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