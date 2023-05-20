Агент Бурмистрова об НХЛ: «Александр подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения, мог потерять сезон – без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ»

Агент Александра Бурмистрова рассказал вариантах хоккеиста в НХЛ.

– подписал контракт со «Спартаком». Почему был сделан выбор в пользу именно этого клуба?

– Со стороны клуба был интерес.

Посмотрев на состав, мы решили, что в « » он может показать результат, который станет толчком в продолжении его карьеры.

– Правда, что Бурмистров собирался в ?

– Да, он подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения из НХЛ, он мог потерять сезон. Там ведь начинают чемпионат позже.

Потом игроку без предсезонки сложно было бы искать клуб в , – сказал представитель хоккеиста .