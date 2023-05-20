Агент Бурмистрова об НХЛ: «Александр подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения, мог потерять сезон – без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ»
Агент Александра Бурмистрова рассказал вариантах хоккеиста в НХЛ.
– Александр Бурмистров подписал контракт со «Спартаком». Почему был сделан выбор в пользу именно этого клуба?
– Со стороны клуба был интерес.
Посмотрев на состав, мы решили, что в «Спартаке» он может показать результат, который станет толчком в продолжении его карьеры.
– Правда, что Бурмистров собирался в НХЛ?
– Да, он подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения из НХЛ, он мог потерять сезон. Там ведь начинают чемпионат позже.
Потом игроку без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
С его статистикой в прошлом сезоне ?)
Это нереально.
хотя шансы такие же