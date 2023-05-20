Агент Бурмистрова об НХЛ: «Александр подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения, мог потерять сезон – без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ»

Теги Спартак НХЛ КХЛ Александр Бурмистров Александр Черных Хоккей

Агент Александра Бурмистрова рассказал вариантах хоккеиста в НХЛ.

Александр Бурмистров подписал контракт со «Спартаком». Почему был сделан выбор в пользу именно этого клуба?

– Со стороны клуба был интерес.

Посмотрев на состав, мы решили, что в «Спартаке» он может показать результат, который станет толчком в продолжении его карьеры.

– Правда, что Бурмистров собирался в НХЛ?

– Да, он подумал: «Почему бы и нет?» Но, ожидая предложения из НХЛ, он мог потерять сезон. Там ведь начинают чемпионат позже.

Потом игроку без предсезонки сложно было бы искать клуб в КХЛ, – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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9 комментариев

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Olegovich1007
НХЛ ?
С его статистикой в прошлом сезоне ?)

Это нереально.
+14
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Олег Мохов
Еще одна легенда НХЛ слишком высокого мнения о себе.
+14
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Rudenzik
Это про ночную хоккейную лигу, там такие кадры нужны
+5
0
+5
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Maxim Shumov
😂😂😂😂😂😂😂
+3
0
+3
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Трипл-дабл Дончича
Хорош заливать)) у него ещё сезон, максимум пару в кхл в лучшем случае, он уже когда был в Сю, на свой контракт не тянул.
+2
0
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Radik_2.0
🤣🤣🤣
+2
0
+2
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Александр Сандалов
Ответ Олег Мохов
Еще одна легенда НХЛ слишком высокого мнения о себе.
А когда то его выбрали 8 на драфте ,и давали кучу времени и шансов в Атланте/Виннипеге
+2
0
+2
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цэсемьэр
у Гусева другая тактика😁
хотя шансы такие же
+2
-1
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Vano from Tbilisi
типа в Новую-Зеландию приглашали?
0
0
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