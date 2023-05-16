Зарплата Бурмистрова в «Спартаке» – около 20 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Спартак КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Александра Бурмистрова в «Спартаке» составит около 20 млн рублей в год.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок соглашения игрока со «Спартаком» рассчитан на один год.

В минувшем регулярном чемпионате Бурмистров набрал 5 (2+3) очков в 42 играх за «Ак Барс» и « Металлург».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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8 комментариев

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Rudenzik
Его уровень ВХЛ, какой Спартак, какие 20 млн!!?
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RusSh
Сдал сильно Бур.
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Sarumian
Откуда в КХЛ такие зарплаты ?
Есть ресурс, где можно посмотреть самоокупаемость клубов КХЛ ?
С рос. футболом понятно - дно. КХЛ тоже самое ?
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mihany12
Очень много ….
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jonnysilverhand01
Миллионер приехал очередной … встречай столица
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Sander Westerveld
Ну если более детально разобрать, то 20 млн это, скорее всего, грязными. Минус 13%. 17, 4 млн. 1,5 млн в месяц, меньше 19 тысяч долларов. По нынешним меркам это не такие уж и большие деньги, когда лада веста 2 млн практически стоит
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