Зарплата Бурмистрова в «Спартаке» – около 20 млн рублей в год («СЭ»)
Зарплата Александра Бурмистрова в «Спартаке» составит около 20 млн рублей в год.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Срок соглашения игрока со «Спартаком» рассчитан на один год.
В минувшем регулярном чемпионате Бурмистров набрал 5 (2+3) очков в 42 играх за «Ак Барс» и « Металлург».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.
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