Зарплата Бурмистрова в «Спартаке» – около 20 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Александра Бурмистрова в «Спартаке» составит около 20 млн рублей в год.

Об этом сообщает « ».

Срок соглашения игрока со « » рассчитан на один год.

В минувшем регулярном чемпионате набрал 5 (2+3) очков в 42 играх за «Ак Барс» и « Металлург».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.