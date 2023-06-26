«Дацюк – искусство, человек с гениальной головой и руками. Думаешь, что повторишь, выходишь на лед, тык-мык: «Да как так?» Форвард системы «Авангарда» Холодилин о Павле
Никита Холодилин ответил на вопрос о кумирах.
«Мне очень нравились центральные нападающие: Павел Дацюк, Евгений Малкин. Особенно Малкин, тоже габаритный игрок.
Дацюк – это отдельный разговор. Можно сказать, что это искусство. Человек с гениальной головой и руками.
Он творил такие вещи, что было не понятно, как он их делает. Думаешь, что сможешь повторить, выходишь на лед, тык-мык, думаешь: «Да как так?»
Сейчас нет как таковых кумиров. Просто смотришь матчи и как действуют игроки в той или иной ситуации. Так чтобы следить за каким-то хоккеистом – такого нет.
Разве что смотришь на Коннора Макдэвида и поражаешься. Заходишь посмотреть статистику, а там человек каждый матч пять-шесть очков набирает. Ты просто не понимаешь: как?» – сказал нападающий системы «Авангарда» Никита Холодилин.
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