«Дацюк – искусство, человек с гениальной головой и руками. Думаешь, что повторишь, выходишь на лед, тык-мык: «Да как так?» Форвард системы «Авангарда» Холодилин о Павле

Никита Холодилин ответил на вопрос о кумирах.

«Мне очень нравились центральные нападающие: , . Особенно Малкин, тоже габаритный игрок.

Дацюк – это отдельный разговор. Можно сказать, что это искусство. Человек с гениальной головой и руками.

Он творил такие вещи, что было не понятно, как он их делает. Думаешь, что сможешь повторить, выходишь на лед, тык-мык, думаешь: «Да как так?»

Сейчас нет как таковых кумиров. Просто смотришь матчи и как действуют игроки в той или иной ситуации. Так чтобы следить за каким-то хоккеистом – такого нет.

Разве что смотришь на и поражаешься. Заходишь посмотреть статистику, а там человек каждый матч пять-шесть очков набирает. Ты просто не понимаешь: как?» – сказал нападающий системы « » .