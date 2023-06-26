Крикунов об игроке КХЛ с лучшим броском: «У нападающих шансов нет, в голову приходит Нестеров. Самый сильный и точный бросок – это точно про него»

Владимир Крикунов назвал игрока КХЛ с лучшим броском.

«У нападающих шансов нет (смеется). Это может быть защитник. мне приходит в голову из . У него отличный бросок.

Он в целом хорош и в обороне, и в атаке. Но если самый сильный и точный бросок – это точно про него», – сказал заслуженный тренер России.

В минувшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Нестеров провел 64 игры и отличился 40 (11+29) очками. В 27 матчах плей-офф защитник набрал 18 (2+16) баллов.