Нестеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Празднуем до сих пор. Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать не устали»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Никита Нестеров Хоккей

Никита Нестеров рассказал о праздновании чемпионства ЦСКА.

Московский клуб в минувшем сезоне в 3-й раз выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4-3). 

Вчера игроки ЦСКА получили золотые медали чемпионов России. 

«Тяжелым был плей-офф, он запомнился победой. От победы отличные ощущения, празднуем до сих пор.

Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать Кубки мы не устали», – сказал капитан армейцев. 

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2 комментария

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Empress
Вы не разделяете этой радости с ТЫСЯЧАМИ болельщиками, которые прождали Вас вчера 2-3 часа с детьми И ПРОСТО УШЛИ!!! А сколько было слов! ПОЗОРИЩЕ! ПОЗОР ОРГАНИЗАТОРАМ ЧЕСТВОВАНИЯ ЦСКА НА ЦСКА АРЕНЕ!!!!! Скажите спасибо, что не было давки и обмороков! У входа 203 такую толпу держали без ВОЗДУХА! ОДИН ВХОД!
Вам как КАПИТАНУ СТЫДНО ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ!
Один КАРНАУХОВ красава остался, когда все УШЛИ!
+1
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Алар
Бухают до сих пор! Ребята, хорош уже)))
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