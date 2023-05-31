Нестеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Празднуем до сих пор. Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать не устали»
Никита Нестеров рассказал о праздновании чемпионства ЦСКА.
Московский клуб в минувшем сезоне в 3-й раз выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4-3).
Вчера игроки ЦСКА получили золотые медали чемпионов России.
«Тяжелым был плей-офф, он запомнился победой. От победы отличные ощущения, празднуем до сих пор.
Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать Кубки мы не устали», – сказал капитан армейцев.
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