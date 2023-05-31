Нестеров о победе ЦСКА в Кубке Гагарина: «Празднуем до сих пор. Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать не устали»

Никита Нестеров рассказал о праздновании чемпионства ЦСКА.

Московский клуб в минувшем сезоне в 3-й раз выиграл , победив в финале «Ак Барс» (4-3).

Вчера игроки получили золотые медали чемпионов России.

«Тяжелым был плей-офф, он запомнился победой. От победы отличные ощущения, празднуем до сих пор.

Везде приглашают, надо ездить, пока зовут. Выигрывать Кубки мы не устали», – сказал капитан армейцев.