Крикунов о матчах с клубами НХЛ: «Стэн Микита говорил: «Какие вы любители?» А Шадрин ему: «За нашу зарплату ты бы даже улицу не пошел подметать»

Теги ЦСКА Монреаль Чикаго Владимир Крикунов НХЛ суперсерия Владимир Шадрин Стэн Микита чемпионат СССР Крылья Советов деньги Хоккей

Владимир Крикунов вспомнил о матчах с клубами НХЛ в Суперсерии-1975/76.

Игрок выступал за «Крылья Советов». В 4 матчах команда одержала 3 победы и потерпела 1 поражение. 

– С ЦСКА хоккеисты НХЛ особо не церемонились – не только в матче с «Филадельфией», но и «Бостон» постарался. А с «Крыльями» вроде не один из клубов особой грубостью не отметился.

– Да, не помню. Просто играли жестко – как всегда. Пытались нас запугать… Был забавный момент. Встречались с «Чикаго» – я как раз выходил со спартаковской четверкой. У нас стоит Шадрин на вбрасывании, напротив него Стэн Микита – он мог по-русски общаться.

– Ну да понятно, его детство прошло в Чехословакии.

– Вот Стэн и говорит: «Ну, какие вы любители? Вы же – настоящие профессионалы. В Союзе ничего, не делаете, только играете в хоккей»! Им обидно – за неудачные результаты в этой серии нещадно ругали в газетах, по телевидению. Мол, не могут с любителями справиться. А Володька, молодец, нашел, что ему ответить: «Знаешь, Стэн, за ту зарплату, которую мы получаем, ты бы даже улицу не пошел подметать».

– Точно замечено.

– А когда уже встреча закончилась, мы победили 4:2, Микита пришел и пригласил всех на пиво. «Пойдемте, всех угощу», – сказал он. Но, понятно, что они злились, хотели победить. Маховлич грубил, когда ЦСКА с «Монреалем» встречался. Однако тяжело им было цели достичь. Но я скажу, что и мы тоже один раз попали. Угорели 6:12 против «Баффало», – сказал заслуженный тренер России. 

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1 комментарий

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Mephi027
Ну в целом примерно так и было.

Уровень оплаты труда и доступ к благам был несопоставим.

Потому и бежали наши массово в НХЛ в конце эпохи.
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