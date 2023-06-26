Якимов о Макдэвиде: «Феноменальный игрок, который отличается вообще от всех. Если у других хоккеистов ты пытаешься что-то перенять, то с Коннором это бесполезно»

Богдан Якимов поделился воспоминаниями о тренировках с Коннором Макдэвидом.

– В вашей карьере был период игры за « ». Вспомните свой единственный матч в НХЛ.

– Если бы я знал тогда, что это будет не только первый, но и последний матч в НХЛ, то запоминал бы каждое его мгновение (смеется). На самом деле, это было и правда особенное событие. Я не просто дебютировал в НХЛ, а сделал это в матче с действующими обладателями Кубка Стэнли – «Лос-Анджелес Кингс». У них что ни центральный, то легенда: Копитар, Картер…Я как раз выходил против них.

– При этом тот матч завершился со счетом 1:6. И хотя у вас показатель полезности всего «-1», не думаете, что именно столь крупное поражение впоследствии закрыло дорогу в основной состав «Эдмонтона»?

– Я попал в состав из-за травмы Нюджента-Хопкинса. Благодаря тому, что в связке с Володей Ткачевым удачно провели контрольные матчи, я стоял первым в списке на повышение. Однако уже в следующем матче вернулся. Так что, как бы я ни провел тот самый матч, это на мои перспективы вряд ли бы повлияло.

– Свой первый сезон в вместе с вами проводил Драйзайтль. Немец уже тогда выглядел монстром?

– Я бы не сказал. В первый сезон его спускали в юниорскую лигу. Второй он начинал через АХЛ. Было видно, что Леон – мастеровитый игрок, но он прошел через свои трудности и в моменте сильно добавил.

– Кроме того, вы тренировались с . В чем его магия?

– Коннор – феноменальный игрок, который отличается вообще от всех. Его дар – это скорость. Причем скорость всего: ног, рук, головы. Я помню, что когда его первый раз увидел, то понял: за ним я повторить не смогу. Если тренируясь с другими хоккеистами, ты пытаешься у них что-то посмотреть и перенять, то с Макдэвидом это бесполезно.

– Какой Макдэвид за пределами площадки? Он же со второго сезона уже стал капитаном «Эдмонтона».

– Учитывая его хоккейные таланты, капитанство в столь раннем возрасте было вполне оправдано. Я с ним проводил не так много времени, но по тому, что могу сказать – Коннор запомнился позитивным и простым парнем, – сказал бывший нападающий «Динамо» и СКА.