10 игроков набрали по 100+ очков в сезоне НХЛ – впервые за последние 27 лет

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10 игроков набрали по 100+ очков в сезоне НХЛ – впервые за последние 27 лет.

Сегодня юбилейной отметки достиг защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, у него 25 шайб и 75 результативных передач в 80 играх. 

Ранее ее пересекли форварды Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 151 очко в 80 играх), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 124 в 78), Никита Кучеров («Тампа», 111 в 80), Давид Пастрняк («Бостон», 109 в 80), Мэттью Ткачак («Флорида», 108 в 78), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 107 в 68), Джейсон Робертсон («Даллас», 106 в 80), Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103 в 80), Микко Рантанен («Колорадо», 102 в 79). 

В прошлый раз 10 или более игроков набирали по 100 очков в сезоне-1995/96. Средняя результативность в текущем сезоне (6,36 шайбы в среднем за игру) – максимальная за последние 29 лет (в сезоне-1993/94 было 6,48). 

Отметим, что сейчас по 99 очков набрали Митч Марнер («Торонто», 79 игр) и Элиас Петтерссон («Ванкувер», 78). В активе Джека Хьюза («Нью-Джерси») 96 баллов в 76 играх.  

Рекорд НХЛ по числу игроков со 100+ очками был установлен в сезоне-1992/93 (21, средняя результативность – 7,26).

На втором месте идет сезон-1984/85 (16 игроков, средняя результативность – 7,78). Еще в трех сезонах таких игроков было по 13 (1981/82 – 8,02, 1985/86 – 7,94, 1989/80 – 7,36). 

11 комментариев

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Антон
Ответ hhlg
Тут и Макдэвид с Пастернаком +60 выбили. Ничего удивительного ;)
Пастернак получил Мориса, но отказался.
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Кино Музыка
Никита опять в одиночестве. В прошлом сезоне Капризов дошел до сотни, в этом уже до травмы шел на меньшую сумму. Больше никого. Жаль, хотелось бы чтобы кто-то из молодых со временем посягнул.
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Canadiens
Где посмотреть статистику средней результативности по сезонам?
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гарри
Райн Нюджент Хопкинс!
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mikl.24
Вратарей ещё подразденут...и будут по 20 человек выбивать по 100+ очков.
+1
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+1
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Deathspell Omega
Ответ k.vlad
Этот сезон явно уникальный , все "некстваны" "выстрелили", и остальные "робертсоны" и т.п. нафигачили).., а чашку возмет Бред, наш Маршанд))), ну и Орел ессенно))
Дальше второго раунда не пройдут, все эти ваши Маршанды и Орлы....
+1
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Bartez1986
Арт Росс Трофи с 87 очками Бенна всего 8 лет назад кажутся какой-то аномалией
+22
0
+22
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Артем Зырянов
Ответ Александр Бабуев
А было время относительно недавно, когда 70+ очков хватало для входа в десятку
В 2017-м Тарасенко с 75 очками был десятым) Сейчас это 38-е место.
+14
0
+14
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k.vlad
Этот сезон явно уникальный , все "некстваны" "выстрелили", и остальные "робертсоны" и т.п. нафигачили).., а чашку возмет Бред, наш Маршанд))), ну и Орел ессенно))
+2
-4
-2
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Александр Бабуев
А было время относительно недавно, когда 70+ очков хватало для входа в десятку
+7
0
+7
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hhlg
Тут и Макдэвид с Пастернаком +60 выбили. Ничего удивительного ;)
+3
-3
0
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