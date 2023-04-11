10 игроков набрали по 100+ очков в сезоне НХЛ – впервые за последние 27 лет.

Сегодня юбилейной отметки достиг защитник «Сан-Хосе» , у него 25 шайб и 75 результативных передач в 80 играх.

Ранее ее пересекли форварды («Эдмонтон», 151 очко в 80 играх), («Эдмонтон», 124 в 78), («Тампа», 111 в 80), («Бостон», 109 в 80), Мэттью Ткачак («Флорида», 108 в 78), Нэтан Маккиннон («Колорадо», 107 в 68), Джейсон Робертсон («Даллас», 106 в 80), Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон», 103 в 80), Микко Рантанен («Колорадо», 102 в 79).

В прошлый раз 10 или более игроков набирали по 100 очков в сезоне-1995/96. Средняя результативность в текущем сезоне (6,36 шайбы в среднем за игру) – максимальная за последние 29 лет (в сезоне-1993/94 было 6,48).

Отметим, что сейчас по 99 очков набрали Митч Марнер («Торонто», 79 игр) и Элиас Петтерссон («Ванкувер», 78). В активе Джека Хьюза («Нью-Джерси») 96 баллов в 76 играх.

Рекорд НХЛ по числу игроков со 100+ очками был установлен в сезоне-1992/93 (21, средняя результативность – 7,26).

На втором месте идет сезон-1984/85 (16 игроков, средняя результативность – 7,78). Еще в трех сезонах таких игроков было по 13 (1981/82 – 8,02, 1985/86 – 7,94, 1989/80 – 7,36).