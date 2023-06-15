Рябыкин о Курьянове: «Не удивлюсь, если новый «Авангард» пойдет по пути «Вегаса» – системной, тщательно выстроенной команды без больших звезд»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Антон Курьянов НХЛ КХЛ Вегас Хоккей

Дмитрий Рябыкин допустил, что в новом сезоне «Авангард» пойдет по пути «Вегаса».

Накануне «Голден Найтс» впервые выиграли Кубок Стэнли.

– Омск по-прежнему вас воспринимает как легенду хоккея «Авангарда». Как думаете, по какому пути пойдет его развитие – «Флориды» или «Вегаса»?

– Я уже говорил, что «Авангард» возглавил опытный специалист Курьянов, который многое знает именно изнутри клуба.

О тренерской системе Омска говорить не хотел бы, коллег в прессе не обсуждаю. Но понятно, что Курьянову после потери Толчинского, Грицюка и, видимо, Ткачева придется пересобирать и перезапускать атаку команды, делать ее более сбалансированной.

Безусловно, тут возникает пример как раз «Вегаса» – системной, тщательно выстроенной команды без больших звезд. Не удивлюсь, если по этому пути пойдет и новый «Авангард», – сказал экс-тренер «Авангарда».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
87mores
Айкел и Стоун, Петранджело - не большие звезды? А кто, по его мнению тогда большие?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Док163
Так - систему Сити и Моуринью у нас уже Продвигают в Питеру, а здесь начинают Продвигать систему Вегаса! все понятно! Готовы впитывать регулярные отсылки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Ору 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Путь Вегаса начался с драфта расширения, что для КХЛ, с командами-игрушками Ротенбергов/Сечиных просто немыслимо. Глупо сравнивать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nomer22
Телегин это видимо Стоун у нас будет,а Венгыржановский это Маршессо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Авангард тоже по системе пойдет? У Йозе и так уже есть Сочи, плюс Ладу подключат. Маэстро и так разрывается между клубами и Красной машиной, все должно быть в меру.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Романов
Херню городит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
Ответ 87mores
Айкел и Стоун, Петранджело - не большие звезды? А кто, по его мнению тогда большие?
По мнению Ларина-Рябыкина, это те, кто еще никогда не выигрывал КС.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Ответ 87mores
Айкел и Стоун, Петранджело - не большие звезды? А кто, по его мнению тогда большие?
Яшкин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий