Рябыкин о Курьянове: «Не удивлюсь, если новый «Авангард» пойдет по пути «Вегаса» – системной, тщательно выстроенной команды без больших звезд»

Дмитрий Рябыкин допустил, что в новом сезоне «Авангард» пойдет по пути «Вегаса».

Накануне «Голден Найтс» впервые выиграли Кубок Стэнли.

– Омск по-прежнему вас воспринимает как легенду хоккея «Авангарда». Как думаете, по какому пути пойдет его развитие – «Флориды» или « »?

– Я уже говорил, что «Авангард» возглавил опытный специалист Курьянов, который многое знает именно изнутри клуба.

О тренерской системе Омска говорить не хотел бы, коллег в прессе не обсуждаю. Но понятно, что после потери Толчинского, Грицюка и, видимо, Ткачева придется пересобирать и перезапускать атаку команды, делать ее более сбалансированной.

Безусловно, тут возникает пример как раз «Вегаса» – системной, тщательно выстроенной команды без больших звезд. Не удивлюсь, если по этому пути пойдет и новый «Авангард», – сказал экс-тренер « ».