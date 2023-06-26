Сорокин о «Везина Трофи»: «Я настроен на приз, но личные достижения не имеют значения, если команда не добивается результата»

Илья Сорокин рассказал о желании получить «Везина Трофи».

Игрок « » номинирован на приз лучшему вратарю сезона .

«Это как в фильме «Гонка», где два спортсмена стараются превзойти друг друга. Один попадает в аварию, и другой повторяет это.

В этом смысле, конечно, я настроен на приз, но если серьезно, то я уже говорил о ценности всех личных достижений. Говорил об этом в России, повторяю и сейчас: никакие рекорды, личные достижения не имеют никакого значения, если команда не добивается результата. Если команда будет побеждать, то мне все равно, сколько я пропущу», – сказал .