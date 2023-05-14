Третьяк предложил Сорокину уйти из «Айлендерс»: «Если есть перспектива попасть в другую команду и стать чемпионом – я бы сделал именно так»

Теги Айлендерс Владислав Третьяк НХЛ Илья Сорокин Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о том, может ли Илья Сорокин уйти из «Айлендерс».

– В прошлом сезоне «Везину Трофи» взял вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Теперь он передаст награду кому-то из трех номинантов. Один из них – Илья Сорокин из «Айлендерс». Что вы скажете об этом голкипере?

– Илья – перспективный вратарь. Очень спокойный и хладнокровный. Знает, что нужно делать в каждый момент. Хочу сказать, что он – стабильный вратарь.

Вообще, как определяют хорошего голкипера? Бывают вратари-выскочки.

Проведут хорошо один чемпионат мира – например, был такой Йеран Хегюста у шведов, победил нас на первенстве мира в Австрии в 1977 году. Его признали лучшим голкипером турнира. И все – потом пропал куда-то.

Бывают такие вратари одного турнира. Но хороший голкипер определяется по стабильности.

Например, Мартин Бродер. Он на протяжении многих лет показывал хоккей высокого уровня. Где-то хуже, где-то лучше. Но у него была стабильность и уверенность.

Так вот, Сорокин идет на это. Играет стабильно и хорошо. Он уже поймал свою игру в НХЛ.

Да, многое зависит от команды, и во всех матчах нельзя победить. Но я слежу за ним – Илья хладнокровный, всё умеет, очень достойный, и ниже своего уровня не опускается. У него хорошее будущее.

– Через год Илья Сорокин может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ. Вы бы на его месте остались в «Айлендерс» еще на восемь лет или сменили бы команду?

– Каждый профессионал хочет выиграть Кубок Стэнли. Это его мечта.

А без мечты жить невозможно, понимаете?! Я вот хотел победить на Олимпиадах, на чемпионатах мира. Это был наш потолок в то время.

А если ты играешь в НХЛ, то хочешь взять Кубок Стэнли. Если такая возможность у Сорокина появится – я думаю, он может перейти из «Айлендерс».

Как бы ему ни было хорошо на Лонг-Айленде, но если есть перспектива особенно перед плей-офф попасть в другую команду и стать чемпионом – я бы сделал именно так, – сказал президент Федерации хоккея России.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Damien-SA
Сказал человек, который играл лишь в одной команде и не помышлял её поменять
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guy from sport
Предлагаю Третьяку свалить уже на пенсию
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Третьяк смешной. Откуда Сорокину знать куда переходить что бы стать чемпионом? Это ж не КХЛ где полуфиналисты известны ещё до начала чемпионата.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Tsioply
Сорокин: переходит в другую команду
Айлендерс: выигрывают кубок Стэнли с Варламовым в 2024-м
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Кувшинов
Ответ заблокированному пользователю
А зачем третьяку было что-то менять? У него что в цска, что в сборной была лучшая защита страны, от того и считается якобы лучшим кипером СССР, как по мне так обычный середняк, легко тащить в команде где собраны лучшие игроки страны.
Да ладно! Третьяк средний кипер? Вам напомнить что он в зале славы НХЛ при этом не сыграв не одного матча в лиге!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Ответ NACfoRekcuF
Во многих командах на место основного придет, если захочет. Ну и контракт будет как у основного, это и сейчас ясно.
Так ещё и зарекомендовать себя придётся . В Айлендерс, его репутация не оспорима.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Зачем ему это надо? В другой команде ещё надо завоевать место в основе. А тут он стена. Не факт, что он будет показывать прежний уровень. Как у Бобровского, например. Если сейчас в ПО не блеснул , его бы "списали к сбитым лётчикам". Тем более это не КХЛ, где всё предсказуемо на счёт финала конференций. Здесь любая команда из восьмёрки, способна поднять чашу над головой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
В ЦСКА?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
папа Джо
Третьяк забыл что НХЛ это не КХЛ
здесь практически у любой команды есть шанс
а в КХЛ удел середняка - второй раунд ,максимум.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
boxellevogue
Уходить из Нью-Йорка , где все хорошо- такое себе. Да и Острова как и практически любая команда НХЛ не лишены шансов взять Кубок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rusbash14
Перейти куда? Серия Бостон-Флорида и последующий вынос Торонто показывает, что НХЛ - это не Ротенберг/Есмантович-лига и не советский чемпионат, с четким делением на лидеров и аутсайдеров. Такое ощущение, что многим нашим функционерам таблетки не удалось завезти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Guy from sport
Предлагаю Третьяку свалить уже на пенсию
А зачем третьяку было что-то менять? У него что в цска, что в сборной была лучшая защита страны, от того и считается якобы лучшим кипером СССР, как по мне так обычный середняк, легко тащить в команде где собраны лучшие игроки страны.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NACfoRekcuF
Ответ KSA1985
Зачем ему это надо? В другой команде ещё надо завоевать место в основе. А тут он стена. Не факт, что он будет показывать прежний уровень. Как у Бобровского, например. Если сейчас в ПО не блеснул , его бы "списали к сбитым лётчикам". Тем более это не КХЛ, где всё предсказуемо на счёт финала конференций. Здесь любая команда из восьмёрки, способна поднять чашу над головой
Во многих командах на место основного придет, если захочет. Ну и контракт будет как у основного, это и сейчас ясно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий