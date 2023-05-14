Третьяк предложил Сорокину уйти из «Айлендерс»: «Если есть перспектива попасть в другую команду и стать чемпионом – я бы сделал именно так»

Владислав Третьяк поделился мнением о том, может ли Илья Сорокин уйти из «Айлендерс».

– В прошлом сезоне «Везину Трофи» взял вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Теперь он передаст награду кому-то из трех номинантов. Один из них – из « ». Что вы скажете об этом голкипере?

– Илья – перспективный вратарь. Очень спокойный и хладнокровный. Знает, что нужно делать в каждый момент. Хочу сказать, что он – стабильный вратарь.

Вообще, как определяют хорошего голкипера? Бывают вратари-выскочки.

Проведут хорошо один чемпионат мира – например, был такой Йеран Хегюста у шведов, победил нас на первенстве мира в Австрии в 1977 году. Его признали лучшим голкипером турнира. И все – потом пропал куда-то.

Бывают такие вратари одного турнира. Но хороший голкипер определяется по стабильности.

Например, Мартин Бродер. Он на протяжении многих лет показывал хоккей высокого уровня. Где-то хуже, где-то лучше. Но у него была стабильность и уверенность.

Так вот, Сорокин идет на это. Играет стабильно и хорошо. Он уже поймал свою игру в НХЛ.

Да, многое зависит от команды, и во всех матчах нельзя победить. Но я слежу за ним – Илья хладнокровный, всё умеет, очень достойный, и ниже своего уровня не опускается. У него хорошее будущее.

– Через год Илья Сорокин может стать неограниченно свободным агентом в НХЛ. Вы бы на его месте остались в «Айлендерс» еще на восемь лет или сменили бы команду?

– Каждый профессионал хочет выиграть Кубок Стэнли. Это его мечта.

А без мечты жить невозможно, понимаете?! Я вот хотел победить на Олимпиадах, на чемпионатах мира. Это был наш потолок в то время.

А если ты играешь в , то хочешь взять Кубок Стэнли. Если такая возможность у Сорокина появится – я думаю, он может перейти из «Айлендерс».

Как бы ему ни было хорошо на Лонг-Айленде, но если есть перспектива особенно перед плей-офф попасть в другую команду и стать чемпионом – я бы сделал именно так, – сказал президент Федерации хоккея России.