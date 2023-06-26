Возвращение Деанджело в «Каролину» может сорваться. Клуб должен доработать предложение по защитнику «Филадельфии» (Пьер ЛеБрюн)

Возвращение Энтони Деанджело в «Каролину» может не состояться.

Ранее сообщалось, что «Харрикейнс» вернут 27-летнего защитника, отдав «Филадельфии» молодого игрока.

Однако теперь обсуждение сделки зашло в тупик, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. « » должна доработать предложение, иначе переход не состоится.

уже играл за «Харрикейнс» в сезоне-2021/22 – 64 матча и 51 (10+41) очко в регулярке при полезности «+31». В 14 играх плей-офф добавил еще 10 (1+9) баллов.

В минувшем сезоне игрок провел 70 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 (11+31) очка при полезности «минус 27», 73 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:03.