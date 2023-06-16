Дюбуа – 1-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Хеллибак – 2-й, Дебринкет – 3-й, Карлссон – 5-й (TSN)
Пьер-Люк Дюбуа возглавил рейтинг игроков, которых могут обменять в межсезонье.
TSN составил топ-10 вероятных обменов в НХЛ.
1. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)
2. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
3. Алекс Дебринкет («Оттава»)
4. Марк Шайфли («Виннипег»)
5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе»)
6. Бретт Пеши («Каролина»)
7. Ноа Хэнифин («Калгари»)
8. Трэвис Конекны («Филадельфия»)
9. Джон Гибсон («Анахайм»)
10. Скотт Лоутон («Филадельфия»)
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