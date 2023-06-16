Дюбуа – 1-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Хеллибак – 2-й, Дебринкет – 3-й, Карлссон – 5-й (TSN)

Пьер-Люк Дюбуа возглавил рейтинг игроков, которых могут обменять в межсезонье.

TSN составил топ-10 вероятных обменов в .

1. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

2. («Виннипег»)

3. (« »)

4. Марк Шайфли («Виннипег»)

5. Эрик Карлссон (« »)

6. Бретт Пеши («Каролина»)

7. Ноа Хэнифин («Калгари»)

8. Трэвис Конекны («Филадельфия»)

9. Джон Гибсон («Анахайм»)

10. Скотт Лоутон («Филадельфия»)