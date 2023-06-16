Дюбуа – 1-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Хеллибак – 2-й, Дебринкет – 3-й, Карлссон – 5-й (TSN)

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Пьер-Люк Дюбуа возглавил рейтинг игроков, которых могут обменять в межсезонье.

TSN составил топ-10 вероятных обменов в НХЛ.

1. Пьер-Люк Дюбуа («Виннипег»)

2. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

3. Алекс ДебринкетОттава»)

4. Марк Шайфли («Виннипег»)

5. Эрик КарлссонСан-Хосе»)

6. Бретт Пеши («Каролина»)

7. Ноа Хэнифин («Калгари»)

8. Трэвис Конекны («Филадельфия»)

9. Джон Гибсон («Анахайм»)

10. Скотт Лоутон («Филадельфия»)

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1 комментарий

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RBS
Вот закончилась серия рано, даже почитать нечего, даже заходить смысла нет...
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