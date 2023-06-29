«Чикаго» взял Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ. Клуб 2-й раз в истории выбирал первым
«Чикаго» выбрал форварда Коннора Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ.
Ранее клуб только один раз в истории распоряжался общим первым выбором на драфте.
В 2007 году «Блэкхокс» выбрали американского форварда Патрика Кэйна, впоследствии выигравшего 3 Кубка Стэнли с командой.
17-летний Бедард назывался главным фаворитом драфта. Право первого выбора досталось «Чикаго» по итогам лотереи.
В минувшем сезоне канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.
По итогам сезона Коннор стал первым игроком в истории Канадской хоккейной лиги с призами лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту, выигранными в один год.
Также нападающий выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.
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