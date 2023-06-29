«Чикаго» взял Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ. Клуб 2-й раз в истории выбирал первым

«Чикаго» выбрал форварда Коннора Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ.

Ранее клуб только один раз в истории распоряжался общим первым выбором на драфте.

В 2007 году «Блэкхокс» выбрали американского форварда , впоследствии выигравшего 3 Кубка Стэнли с командой.

17-летний назывался главным фаворитом драфта. Право первого выбора досталось « » по итогам лотереи.

В минувшем сезоне канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

По итогам сезона Коннор стал первым игроком в истории хоккейной лиги с призами лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту, выигранными в один год.

Также нападающий выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.