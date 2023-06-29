«Чикаго» взял Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ. Клуб 2-й раз в истории выбирал первым

Теги Чикаго НХЛ молодежная сборная Канады драфт НХЛ Патрик Кэйн Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

«Чикаго» выбрал форварда Коннора Бедарда под 1-м номером на драфте НХЛ.

Ранее клуб только один раз в истории распоряжался общим первым выбором на драфте. 

В 2007 году «Блэкхокс» выбрали американского форварда Патрика Кэйна, впоследствии выигравшего 3 Кубка Стэнли с командой. 

17-летний Бедард назывался главным фаворитом драфта. Право первого выбора досталось «Чикаго» по итогам лотереи. 

В минувшем сезоне канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

По итогам сезона Коннор стал первым игроком в истории Канадской хоккейной лиги с призами лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту, выигранными в один год. 

Также нападающий выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

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4 комментария

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SunYuras
кто бы мог подумать ....
+11
0
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Ебздрогыч
Новость которая не новость. Ну что ж, посмотрим на нового некстуана в деле. Есть все предпосылки стать очень крутым игроком
+2
0
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TOEWS
Welcome to Chicago Blackhawks, Connor Bedard!!!!
+2
-1
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Б81
Сенсация))
+1
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