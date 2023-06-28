Бедард назван кандидатом на драфт, лучше всех стремящимся к совершенству. Он получил приз на церемонии НХЛ в Нэшвилле

Главный фаворит драфта НХЛ Коннор Бедард стал обладателем приза имени Э. Дж. Макгуайра.

Награда была учреждена в 2015 году и вручается игроку, доступному для драфта в текущем году и лучше всех стремящемуся к совершенству за счет силы характера, духа соперничества и атлетизма.

Она получила название в честь бывшего директора скаутской службы , скончавшегося в 2011 году от рака.

Из действующих игроков НХЛ приз получали Трэвис Конекны («Филадельфия», 2015, первый обладатель), Нико Хишир («Нью-Джерси», 2017), Бретт Лисон («Вашингтон», сейчас «Анахайм», 2019), Вильям Эклунд («Сан-Хосе», 2021).

В минувшем сезоне 17-летний канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

По итогам сезона стал первым игроком в истории хоккейной лиги с призами лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту, выигранными в один год.

Также нападающий выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.