Бедард назван кандидатом на драфт, лучше всех стремящимся к совершенству. Он получил приз на церемонии НХЛ в Нэшвилле

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Главный фаворит драфта НХЛ Коннор Бедард стал обладателем приза имени Э. Дж. Макгуайра.

Награда была учреждена в 2015 году и вручается игроку, доступному для драфта в текущем году и лучше всех стремящемуся к совершенству за счет силы характера, духа соперничества и атлетизма.

Она получила название в честь бывшего директора скаутской службы НХЛ, скончавшегося в 2011 году от рака.

Из действующих игроков НХЛ приз получали Трэвис Конекны («Филадельфия», 2015, первый обладатель), Нико Хишир («Нью-Джерси», 2017), Бретт Лисон («Вашингтон», сейчас «Анахайм», 2019), Вильям Эклунд («Сан-Хосе», 2021). 

В минувшем сезоне 17-летний канадец стал лучшим бомбардиром WHL, набрав 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

По итогам сезона Бедард стал первым игроком в истории Канадской хоккейной лиги с призами лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту, выигранными в один год. 

Также нападающий выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Лисон сейчас как-то далёк от совершенства - к 24 годам у форварда всего 90 игр в НХЛ и 15 очков. В Анахайм из Вашиков попал через драфт отказов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shaiba Bash
Приз вручают только по нечетным годам?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Ответ Buturlin
Бедный Бедард..)) Ну так его пиарят, так выставляют - словно оправдываются почему в долбанном рейтинге Мичков рядом не стоит.)) Обвешали мальчишку всеми наградными игрушками аки новогоднюю елку.))) Правильно они суетятся, когда в НХЛ парнишка придет, то много интересного узнает о себе.) Не быть ему даже вторым Макдэвидом, а о великих прошлого уж тем паче упоминать в сравнении с ним тут не будем. Фанаты и адепты всего североамериканского конечно же будут возмущены до глубины души, но надеюсь, что спустя какое-то время после игры Бедарда в НХЛ, они найдут в себе силы и выскажут объективный взгляд на "нового мессию" от хоккея.
"Не быть ему даже вторым Макдэвидом"))) Это "даже" просто великолепно)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buturlin
Бедный Бедард..)) Ну так его пиарят, так выставляют - словно оправдываются почему в долбанном рейтинге Мичков рядом не стоит.)) Обвешали мальчишку всеми наградными игрушками аки новогоднюю елку.))) Правильно они суетятся, когда в НХЛ парнишка придет, то много интересного узнает о себе.) Не быть ему даже вторым Макдэвидом, а о великих прошлого уж тем паче упоминать в сравнении с ним тут не будем. Фанаты и адепты всего североамериканского конечно же будут возмущены до глубины души, но надеюсь, что спустя какое-то время после игры Бедарда в НХЛ, они найдут в себе силы и выскажут объективный взгляд на "нового мессию" от хоккея.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палец Мето
Маховик пиара очередного первого номера, ничего нового.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Балабанов
Ответ Shaiba Bash
Приз вручают только по нечетным годам?
Хах, нет, просто по четным совсем ноунеймы (Хатсон из системы Монреаля, возможно, пока), ну и символическое вручение попавшей в аварию юниорской команде "Гумбольдт Бронкос" в 2018 году.

https://en.wikipedia.org/wiki/E.J._McGuire_Award_of_Excellence
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий